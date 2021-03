BWAW es posiciona com un esdeveniment de referència en el progrés en la igualtat de gènere

La Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW), organitzada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i la Fundació Incyde de les Cambres de Comerç, ha finalitzat avui la seva primera edició en què s'ha posicionat com un esdeveniment de referència per a avançar de manera activa en la igualtat de gènere en l'àmbit empresarial i que, a més, contribueix a visibilitzar a Barcelona com una ciutat clau per al desenvolupament de la nova economia, més sostenible i amb majors estàndards en matèria de paritat de gènere. En aquesta línia, el CZFB ha confirmat que hi haurà una segona edició que se celebrarà del 2 al 4 de març de 2022.





BWAW ha celebrat avui un acte de cloenda presidit per Jaume Collboni, primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, acompanyat per Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB, Blanca Sorigué, directora general de CZFB, José Luis Bonet, president de Fundació Incyde i de la Cambra de Comerç d'Espanya, i Verónica Ollé, secretària general de RTVE.





Collboni ha volgut assenyalar que "és evident que especialment les carreres tècniques o la indústria tecnològica i digital, en què Barcelona vol ser un referent, hi ha una important desigualtat. La igualtat de gènere és un requisit fonamental i no apreciar el talent femení surt car i cada vegada més empreses són conscients. Del conjunt de les persones que treballen en l'àmbit tecnològic a la ciutat comtal avui dia només el 8% són dones, pel que és important la col·laboració publicoprivada que permeti aprofitar el potencial de tots els talents que tenim a la ciutat, de diferents gèneres, edats i procedència ".





En la mateixa línia, Navarro ha insistit que "l'economia no pot prescindir del talent femení, i les dones poden aportar una visió diferent de la gestió dels negocis perquè, entre tots, sumem més" i ha agraït la "col·laboració de tots els ponents, partners i assistents a l'esdeveniment que ja han convertit BWAW en un espai per compartir experiències i proposar accions i iniciatives que ens acompanyin en aquest camí per eliminar barreres i avançar en la igualtat de gènere ".





Per la seva banda, Bonet ha apuntat que "la crisi ens ha portat molts problemes, però també molts aprenentatges. Tenim davant nostre una gran oportunitat per a transformar la nostra societat. I en aquest procés de canvi i renovació la dona ha de jugar un paper destacat. La resiliència i l'empatia són dues qualitats associades a la dona i que en aquest moment cobren vital importància per a la reconstrucció econòmica i social a la qual hem d'enfrontar després de la pandèmia". Segons Ollé "el paper d'un mitjà de comunicació en aquest sentit és essencial i nosaltres, com ràdio televisió pública, posem tots els mitjans que tenim al nostre abast per donar visibilitat a la igualtat de gènere. Des de l'Institut de RTVE hem elaborat una guia d'igualtat com a eina per abordar continguts relacionats amb la dona per fugir dels estereotips i abordar situacions de desigualtat amb l'objectiu que transcendeixi el missatge ".





Estudi d'igualtat de gènere al Polígon de la Zona Franca de Barcelona

En el marc de l'esdeveniment, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha presentat un estudi dut a terme al costat de GESOP amb l'objectiu d'analitzar la situació de les empreses del Polígon de la Zona Franca de Barcelona en matèria d'igualtat de gènere.





En ell destaca que el 74% dels treballadors són homes enfront del 26% de dones. No obstant això, hi ha un major nombre de dones amb formació universitària, un 31% davant el 26% d'homes, encara que en els càrrecs directius segueix predominant el gènere masculí. En aquest sentit, del total de treballadors d'aquesta zona industrial, el 18% són homes que ocupen llocs de direcció, mentre les dones directives es limiten al 12%. Així mateix, l'únic àmbit en què predomina el gènere femení en les empreses del polígon és entre el personal administratiu.

Pel que fa a les jornades laborals, el percentatge de dones que treballa a temps parcial (9,4%) dobla al masculí (5,7%). Els homes, per la seva banda, fan més torns variables i nocturns.

Tot i que el 93% de les empreses asseguren que estan molt o bastant compromeses amb la igualtat de gènere, menys de la meitat compta amb un pla d'igualtat i només un terç té contemplat un protocol de prevenció d'assetjament sexual, més comú entre les empreses de major dimensió.

La dona davant la dècada per a l'acció

En les últimes sessions de l'esdeveniment, BChange ha reunit Maria Peña, consellera delegada d'ICEX, Clara Arpa, presidenta del Pacte Mundial de les Nacions Unides per a Espanya, Inmaculada Riera, directora general de la Cambra de Comerç d'Espanya i vicepresidenta de Fundació Incyde , i Jorge Brown, vicepresident d'Advanced Leadership Foundation, amb Pere Buhigas, director de RTVE Catalunya com a moderador per abordar la dona davant la dècada per a l'acció.





Durant la sessió, Clara Arpa ha assenyalat que "des del Pacte Mundial de les Nacions Unides acabem de presentar l'estratègia 2021-2023 on donem especial prioritat a la perspectiva econòmica social i mediambiental". Així mateix, Arpa ha apuntat que "la gent jove encara no pensa en clau de sostenibilitat. És moment de consumir i produir de forma sostenible".





D'altra banda, en el vertical BSocial, Miguel Lorente, professor de medicina legal i assessor del vicerectorat d'Igualtat, Inclusió i Desenvolupament Sostenible de la Universitat de Granada, ha exposat que "ens trobem amb barreres ideològiques que han evolucionat al llarg del temps , però han mantingut la desigualtat i exclusió. És important treballar en l'educació i conscienciació, així com desenvolupar una visió crítica menys permissiva, basada en la informació, que permeti contrarestar l'atac que actualment estan patint les polítiques d'igualtat "mentre Magdalena Valerio, exministra de Treball i presidenta de la comissió de l' pacte de Toledo de Congrés dels Diputats, ha posat en relleu que "és essencial començar per aconseguir coresponsabilitat en l'àmbit domèstic, ja que les dones seguim assumint un alt percentatge de les tasques de la llar, la qual cosa suposa una sobrecàrrega i té unes conseqüències molt importants en la nostra carrera laboral. Per assolir una equiparació en el mercat de treball, necessitem un compromís públic-privat per avançar i no retrocedir en contextos de crisi com l'actual ".





La taula rodona sobre el Lideratge femení en administracions estratègiques ha reunit a dones en llocs de direcció d'importants infraestructures com la directora general de CZFB, Blanca Sorigué, la presidenta de Port de Barcelona, Mercè Conesa, Sonia Corrochano, directora de l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona - el Prat, i Esther Mateu, directora general de Seguretat de Processos i Sistemes Corporatius d'ADIF. En aquest marc, Sorigué ha destacat "la importància que desapareguin els sostres de vidre perquè segueixi augmentant el percentatge de dones presents en consells d'administració de les grans empreses. En aquest sentit, des del CZFB estem totalment compromesos amb els ODS de Nacions Unides i els tenim incorporats en el nostre plantejament estratègic".





Per la seva banda, Conesa ha insistit en "la importància de trencar el sostre de vidre i guanyar-se el respecte de l'equip quan s'ocupen posicions directives". "El món globalitzat requereix territoris que puguin prestar múltiples serveis i l'àrea de Barcelona compta amb un hub molt potent amb el port, aeroport, la Zona Franca i la connexió que proporciona Adif. Estem davant d'una aliança estratègica que hem de posar en valor ", ha conclòs.