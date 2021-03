El confinament va afectar més a la salut mental de les dones que dels homes

Un estudi liderat per les investigadores de l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària (IDIAPJGol) de Barcelona Anna Berenguera i Constanza Jacques ha constatat que el confinament per coronavirus va afectar en major mesura a la salut mental de les dones que a la dels homes.





Infermeres en un hospital (EP)





Segons el treball, que ha recollit dades de més de 7.000 persones majors d'edat residents a Espanya, un terç de les dones van patir ansietat i depressió, mentre que en el cas dels homes només el van patir un de cada cinc, segons ha informat el IDIAPJGol en un comunicat aquest divendres.





Els resultats de l'enquesta han demostrat que la salut mental de la població general va empitjorar durant el confinament domiciliari, principalment a causa de la preocupació per contraure el Covid-19, per la percepció de viure en un habitatge inadequat i per l'empitjorament de la situació socioeconòmica.





Entre la població d'estudi, el 31,2% de les dones i el 17,7% dels homes van reportar tenir ansietat i que en el cas de la depressió, la proporció va ser de 28,5% en dones i 16,7% en homes; tot i que "l'empitjorament de salut mental va afectar majoritàriament a les dones i joves de 18 a 35 anys", segons el IDIAPJGol.





L'estudi ha mostrat també que l'empitjorament de les condicions laborals va generar més nivells de depressió en els homes i més ansietat en les dones; i que entre les persones que es dedicaven a activitats essencials --la majoria de les quals són dones--, només elles van presentar ansietat.