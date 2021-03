Més de 4 milions de dones espanyoles en edat laboral estan en risc de pobresa i exclusió social

Aquest dilluns 8 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona, un marc en el qual la Fundació Adecco, gràcies a l'aliança de gairebé un centenar d'empreses compromeses, celebrarà la seva Setmana de la Dona 2021 amb un doble objectiu; d'una banda, accelerar l'accés a l'ocupació de les dones amb major risc d'exclusió, dotant-les de recursos i eines per a incrementar la seva empleabilitat i, de l'altra, visibilitzar i crear consciència sobre els obstacles que encara han de sortejar per competir en igualtat de condicions en el mercat laboral.





MÉS INFORMACIÓ El coronavirus ha disparat la bretxa de la pobresa entre homes i dones

Manifestació del 8M (EP)





Aquesta iniciativa forma part de la missió social #EmpleoParaTodas, de la Fundació Adecco, i s'alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, particularment 4 d'ells: fi de la pobresa, reducció de les desigualtats, igualtat de gènere, treball decent i creixement econòmic . A més, l'Agenda 2030 estableix, en el seu ODS 17, la importància de generar aliances per assolir aquestes fites socials: les 95 empreses participants en la Setmana de la Dona 2021 donen resposta a aquest ODS, unint els seus esforços per contribuir a aquest repte social.





4,2 milions de dones en edat laboral, en risc d'exclusió social

Un total de 4.255.564 dones entre 16 i 64 anys -el 28% el total - es troben en risc de pobresa i / o exclusió social, sent la desocupació un dels principals desencadenants. Es tracta d'unes xifres que encara no recullen els efectes de la pandèmia sobre la població, de manera que únicament constitueixen una aproximació -a la baixa- de les dades reals de pobresa i exclusió que suporten actualment les dones en edat laboral a Espanya.





Entre els homes en edat de treballar, el risc de pobresa i / o exclusió és inferior, afectant a un 20% d'ells (3,1 milions). Una diferència de 8 punts percentuals que dóna compte de la major vulnerabilitat de les dones, així com de les dificultats afegides que troben en la seva recerca d'ocupació.





Grup edat dones Nº Total % Risc exclusió Nº dones

risc exclusió De 16 a 29 anys 3.306.600 33,8 1.117.631 De 30 a 44 anys 5.020.900 25,2 1.265.267 De 45 a 64 anys 6.935.800 27,0 1.872.666 TOTAL 15.263.300 el 28% 4.255.564









Grup edat homes Nº Total % Risc exclusió Nº homes

risc exclusió De 16 a 29 anys 3.435.400 24,6 845.108 De 30 a 44 anys 5.014.100 18,1 907.552 De 45 a 64 anys 6.807.200 19,8 1.347.826 TOTAL 15.256.700 20% 3.100.486

<br>Font: Elaboració pròpia d'Adecco a partir de l'informe AROPE (EAPN) 2020





D'altra banda, febrer de 2021 s'ha saldat amb la xifra més alta de desocupació femenina des d'abril de 2015 (en aquest mes es van comptabilitzar 2.328.612 aturades), amb 2.304.779 dones en atur: un creixement mensual de l'1,3% i un increment interanual del 21,6%. Amb això, febrer de 2021 es converteix en el pitjor mes de febrer des de 2015 pel que fa a nombre de desocupades.









Font: Elaboració pròpia d'Adecco a partir dades SEPE





Algunes dones, per les seves circumstàncies personals, estan especialment exposades a l'exclusió social: dones amb discapacitat, majors de 55 anys, amb responsabilitats familiars no compartides i / o víctimes de la violència de gènere, continuen trobant grans dificultats per competir en el mercat laboral : unes dificultats que avui s'intensifiquen a causa de la COVID-19. "Totes elles parteixen d'una situació inicial de major vulnerabilitat, fet que les situa en un lloc menys favorable per afrontar qualsevol període de crisi" - destaca Francisco Mesonero, director general de la Fundació Adecco.





Més de 50 tallers per donar poder a les dones més vulnerables

En aquest context especialment difícil per a moltes dones en risc d'exclusió, la Fundació Adecco torna a activar la sisena marxa per impulsar la seva ocupabilitat. Així, durant la setmana que es desenvoluparan més de 50 tallers formatius en les 15 delegacions de la Fundació Adecco a Espanya ubicades a Madrid, Barcelona, Girona, Tarragona, Saragossa, València, Alacant, Las Palmas, Tenerife, Mallorca, Sevilla, Màlaga, Sant Sebastià, Bilbao i Pamplona. El format d'aquests tallers serà semipresencial, alternant formacions físiques i virtuals.





Les principals temàtiques sobre les quals versaran aquestes sessions giren al voltant de les eines i recursos per a la recerca de feina, l'empoderament digital (realització de videoentrevistes, ús de les xarxes socials de forma segura, etc.) o l'aspecte emocional per reforçar l'autoestima i la confiança de les dones amb més dificultats.





"A cada zona on tenim presència hem analitzat les necessitats específiques que presenten les dones en risc d'exclusió per afrontar seva recerca de feina. El nostre objectiu és donar resposta a les mateixes incidint en competències i habilitats estratègiques per tal que puguin trobar una ocupació en el període més curt possible "- destaca Begoña Bravo, responsable del programa de Integració de la Fundació Adecco.





Al costat dels tallers formatius, es desenvoluparan també jornades protagonitzades per dones referents, el testimoni es converteix en font d'inspiració i motivació en el procés de recerca de feina. És el cas de Maria Petit, professional del món de la comunicació amb discapacitat visual, que participarà en una sessió a Pamplona o Raquel Domínguez, esportista amb una malaltia degenerativa, que protagonitzarà jornades a Barcelona i Madrid. Totes dues són un exemple de superació, resiliència i capacitat d'adaptació, qualitats imprescindibles en el mercat laboral d'aquesta era.





Així mateix, tots els dies de la setmana que ve es desenvoluparan, en diferents zones d'Espanya, les "tardes de trobades", en què empleats voluntaris de diferents companyies lideraran xerrades per apropar el món empresarial a les dones amb més dificultats. Sectors emergents, nous nínxols d'ocupació, marca personal o psicologia positiva seran algunes de les matèries que s'abordaran en les seves ponències.





Vulnerables: històries reals per sensibilitzar

A més de treballar directament amb les dones en la seva ocupabilitat, la Fundació Adecco i les 95 empreses col·laboradores han unit esforços per llançar un missatge de sensibilització que cali en la societat i en les empreses, visibilitzant i generant consciència sobre les grans dificultats que afronten les dones en risc d'exclusió en l'era COVID-19.





Per a això, durant aquests dies estan difonent la peça audiovisual de sensibilització Vulnerables. Basada en històries de dones reals, el vídeo reflecteix, a través de 3 converses telefòniques quotidianes, com la crisi econòmica, les mesures de distanciament social, la bretxa digital o el debilitament de les xarxes familiars i socials dificulten encara més l'accés a l'ocupació de les dones que ja trobaven obstacles abans de la pandèmia.





No en va, i tal com es reflecteix en el vídeo, el percentatge de desocupades en risc d'exclusió majors de 55 anys s'ha disparat fins al 64% en l'últim any. D'altra banda, les consultes sobre violència de gènere van augmentar un 14,8% el 2020 i, finalment, gairebé la meitat de les llars monoparentals a Espanya es troba en risc d'exclusió i / o pobresa.





"El nostre objectiu és donar visibilitat a les realitats d'exclusió, pobresa i privació material que presenten moltes dones i les seves famílies a Espanya en aquests delicats moments, però sense deixar de subratllar, al mateix temps, el talent i els valors que alberguen: compromís, estabilitat, capacitat de sacrifici o esforç, tots claus per sortir d'aquesta crisi "- explica Francisco Mesonero.