Cs podria traslladar la seva seu del carrer Balmes de Barcelona

Cs està estudiant traslladar la seva seu del carrer Balmes de Barcelona i buscar una nova amb l'objectiu de trobar un "lloc de treball adequat i pràctic durant l'època de pandèmia", i han negat que sigui per motius econòmics després dels resultats de les eleccions del 14 de febrer.





Pintades a la seu de Ciutadans (EP)





Fonts de la formació han assegurat que la seu no és aconsellable per evitar la propagació del coronavirus, ja que la "sala de premsa de el partit estava al soterrani i no hi havia ventilació" adequada.





Des del partit asseguren que tampoc "és una qüestió d'espai, per canviar a una seu més gran o més petita", sinó que al·leguen motius exclusivament relacionats amb la pandèmia i el desvinculen dels resultats electorals.





En aquestes eleccions Cs, que havia guanyat els anteriors comicis a Catalunya, va passar de 36 a 6 diputats, perdent gairebé un milió de vots i passant de la primera a la setena força.





Altres fonts de la formació asseguren que d'acord amb aquests resultats el partit està reestructurant per adaptar-se a la situació.