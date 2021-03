Ana Grau: "Perquè Catalunya sigui governable algú se l'haurà d'embeinar"

La gironina Anna Maria Grau Arias és diputada del Parlament per Ciutadans després de les últimes eleccions catalanes per la demarcació de Barcelona. Com a llicenciada en periodisme per la UAB va ser delegada de l'Avui a Madrid i corresponsal d'ABC a Nova York, així com col·laboradora en diferents programes de RTVE, Telemadrid, La Sexta, EsRadio, Cadena SER, Onda Cero i Onda Madrid. Fins a juliol de 2020 presidia la delegació a Madrid de Societat Civil Catalana (SCC).





L'11 de novembre de 2019, Grau es va afiliar a Ciutadans després de la debacle de la formació taronja en les eleccions generals. Com a escriptora és autora de les novel·les 'El dia que va morir el president' (1999) i 'Dones contra dons' (2000), així com de diversos llibres de no-ficció, com 'Per què parir' (2007), 'De com la CIA va eliminar a Carrero Blanco i ens va ficar a l'Iraq' (2011), '#Podemos0 (2014) i 'Els espanyols són de Mart i els catalans de Venus?' (2015).





Com porta Ciutadans seva transició de canvi després de les eleccions del 14F?





Tots els partits han de fer un procés de reflexió, perquè ha quedat un mapa polític curiós que no serà gens fàcil de governar. Molta gent ha de treure conclusions i evidentment ciutadans no és una excepció i està fent aquest esforç de reflexió que abasta moltes capes. Des del "Parlament de Catalunya" fins al territori de Catalunya. Cada petit poble amb el seu ajuntament, tenint present que d'aquí dos anys hi ha eleccions municipals. Per això, és una reflexió que afecta la direcció nacional, els governs autonòmics i Europa.





Estic molt impressionada, ja que he estat en l'òrbita de Ciutadans des de fa poc i no havia vist mai dur amb tanta dignitat un procés com aquest. Quan als partits "els va bé" i guanyen amb majories absolutes és molt evident el seu èxit. No obstant això, se t'ajunta un tipus de gent de "sinceritat opinable" per dir-ho d'alguna manera. Mentre en moments més complicats i incerts els que es queden són els bons. I realment estic contenta perquè estic envoltada de gent amb una gran "categoria humana" i això es demostra en moments així.





Quina és la posició i actitud de Ciutadans davant els disturbis que viu Barcelona?





Crec que és molt trist que hàgim de passar llista de qui es preocupa d'aquests temes més o menys, això hauria d'estar fora totalment de l'agenda partidista. Estic molt trista que que hi hagi qui intenti defensar l'indefensable i que es qüestioni la tasca dels Mossos. I també que el senyor Salvador Illa hagi esperat cinc dies a venir a la porta del Parlament dient: "la gent que fa això no pot governar". Una afirmació amb la qual estic totalment d'acord, però que clar, feta en un moment donat té un grau de convicció humana i feta en un altre moment donat, et sona més a un càlcul polític en una negociació política.





Per desgràcia ha faltat poc temps per posar a tothom al seu lloc, per veure qui prioritza les coses de menjar i qui considera que tot és moneda de canvi i que tot val en política.





Com esteu vivint a Ciutadans les negociacions per a la formació del nou Govern de la Generalitat?





Doncs amb interès, amb preocupació, amb escàndol i amb sentit de l'humor negre. Ciutadans és l'únic partit que ha dit clarament el que farà, el que no farà i el que volem que passi.





Jo no li diré mentider a una altra senyoria; però si vas partit per partit i analitzes oferta per oferta o promesa per promesa electoral, estem pendents en que quedava en "Taula de Parlament", i en què queda la presidència de Parlament. Però per descomptat, que es compleixin alhora les promeses del senyor Aragonés i del senyor Illa, és gairebé impossible. O sigui, algú ha d'estar, no diré "mentint", perquè les senyories no menteixen. Però és evident que perquè això sigui governable, algú se l'haurà d'embeinar. Nosaltres som els únics que, per bé o per mal, sempre fem el que diem i diem el que fem.





Com veieu des de Ciutadans el "cordó sanitari a Vox"?





Em sembla d'una gran hipocresia. Posar-li cordons sanitaris a algú, només beneficien sempre a qui els posa i a qui els té. És a dir, un cordó sanitari és la millor manera de distorsionar la realitat política. Fa poc vaig dir a TV3 i em reafirmo que, al meu entendre, l'entrada de l'extrema dreta al Parlament porta anys, crec que és "Junts per a Catalunya". Crec que "Vox" és populisme de dretes, que no és el mateix que extrema dreta. Jo no m'he apuntat a Vox i serà perquè m'agrada Ciutadans jo no m'imagino en un partit que no fos molt liberal, molt respectuós dels drets de la dona i de les llibertats. Crec que es pot donar la batalla cultural sense retrocedir en llibertats i sense renunciar a conquestes. Em sembla una gran hipocresia donar ales a Vox, per intentar ofegar el centre dreta, com al seu dia ho va fer el PP amb Podem. El PP va donar ales a Podem per ofegar el PSOE i ara s'ha trobat: "la nena de l'exorcista en el govern". És molt hipòcrita criminalitzar Vox i alhora esperar que Vox ens solucioni el problema de no tenir oposició.





Jo no li poso cordons sanitaris a ningú, ni tan sols als que considero extrema dreta, "Junts per Catalunya" estan al Parlament i caldrà tractar amb ells. Però per descomptat, em sembla per part d'uns una gran hipocresia i per part d'altres, un gran teatret. Llavors, jo insisteixo suggereixo als votants. He vist aquests dies en xarxes uns comentaris com: "gaudeixin el votat". No faltaré el respecte als votants. La democràcia és com l'amor, quan no et donen el vot o l'amor que tu vulguis, has de fer autocrítica per tal de fer-ho millor. Ara, sí que li pots demanar al teu votant, com li pots demanar a la teva parella, que faci un esforç de coherència i que analitzin, que posin a una banda el seu vot i en l'altre el resultat. Jo crec que et dic que tota aquesta gent que vol fer un cordó sanitari a Vox i segurament persones que han votat a Vox esperant que moltes coses canviïn, es van a trobar teatre, pur teatre i res més. I persones que han votat a líders polítics d'extrema dreta, es van a trobar amb que aquests líders estan comodíssims pactant amb la presumpta extrema dreta des d'un repartiment de fons europeus sense fiscalització fins el que sorgeixi.





Què creieu que passarà amb el govern català? Que hi haurà una legislatura llarga o hi haurà eleccions d'aquí a un any?





Jo crec que el mapa polític català és desolador, molt difícil de gestionar, però crec que una democràcia en dificultats és millor que la no democràcia. Jo crec que el Parlament i Catalunya porten massa temps en una situació objectiva de desgovern i impunitat.





Anar-se'n donant un cop de porta, no és una opció, el poble de Catalunya no es mereix això. Cal estar al peu de canó a les verdes i a les madures. Costarà més o costarà menys, però nosaltres hem vingut a fer política amb totes les conseqüències defensant els interessos dels catalans per terra, mar, aire i Parlament. Si el que volen és que tirem la tovallola, no ho aconseguiran.





Creus que és probable que això que està passant siguin unes eleccions fallides i que en un any tornem a votar?





Jo em nego a acceptar que tot pot passar i a treballar amb hipòtesis. Crec que cal intentar que hi hagi Govern, que hi hagi Parlament i política. Estic convençuda que avui moltes persones no estan contentes amb el que voten al 14C. No dic tant que se'n penedeixin, però que no, no van votar amb il·lusió, van votar amb desànim, amb por. Llavors, ens estan enviant missatges: "Això és una conya", "Els polítics no es posen d'acord", "estem en una pandèmia", "l'important no s'arregla" "cal tornar a votar. Cada dia que passa és un insult als ciutadans i és jugar més i més amb la seva confiança. Per nosaltres no serà, no anem a rebentar aquesta legislatura. Si no surt bé la rebentaran altres però nosaltres estarem on hem d'estar, amb totes les conseqüències.





Què us heu plantejat per millorar de Catalunya per aquesta legislatura?





Ciutadans és el partit que Grup Parlamentari que en l'última legislatura va presentar més iniciatives, propostes de resolució, propostes de llei i hi ha hagut un obstruccionisme sistemàtic. En aquesta legislatura volem sobretot donar molta més visibilitat, a la nostra opció política i connectar-la molt més amb el territori i amb la gent. La nostra intenció és sanejar i sobretot apropar-nos a la gent. Crec que el poble de Catalunya no s'adona de fins a quin punt ha estat desgovernada, mal governada.





Volem acabar amb la submissió civil que es produeix sempre en el Procés, oxigenar i obrir les portes, que corri l'aire. Denunciar els casos de corrupció, la corrupció tova (la malversació) i que no és tan fàcil de perseguir, però que hi és i que tots sabem que els diners que es gasten en això haurien de gastar-se en una altra cosa.





Acabo d'arribar però espero que la meva aportació a aquest grup consisteixi a ajudar. Mai he vist gent tan treballadora i com vinc del periodisme i crec que tinc cert talent per comunicar vull ajudar a visibilitzar l'esforç de tots els meus companys que, realment tant al Parlament, com en els ajuntaments, com en el territori és terrible.

Com han viscut des dels territoris locals aquestes eleccions?





Vull començar a parlar amb gent del territori, sóc una fanàtica de "fer país". Evidentment els resultats de les eleccions no han estat bons. Això ha estat especialment dolorós en alguns punts del territori on ens hem quedat objectivament sense representants al Parlament; que no sense gent ni persones per treballar. Espero fer pinya, col·laborar i treballar més.





A mi m'agrada molt anar a recórrer pobles i ciutats. He viscut 20 anys fora de Catalunya i estic una mica "com una nena amb sabates noves". M'estic retrobant amb els meus escenaris de la infància, amb els meus amics, els meus carrers. Està sent molt emocional per a mi i tinc moltes ganes. He vist a més que els companys són molt receptius, molt afectuosos, amb moltes ganes que vagis a parlar amb ells. A vegades una cosa és la visió que tens i una altra és la realitat. Acostumo a dir que hi ha un contrast molt important entre la imatge que puguem donar des de fora al que realment és per dins; ja que, per dins, Ciutadans és un partit molt més entranyable i unit.





Et diré que a mi sempre m'ha interessat molt la política, havia tingut propostes anteriors per entrar en política. Però ara que he entrat realment estic molt contenta perquè és una sensació d'equip i fraternitat. I que en un moment així, que la gent sigui noble, lliurada i generosa és molt impressionant. A mi m'han emocionat moltíssim.









Parles de Ciutadans com d'una família unida. Però aquests dies estan sortint informacions sobre expulsions de crítics o que Albert Rivera vol fusionar Ciutadans amb el PP. Què està passant?





Com a periodista en excedència, crec que cal ser una mica curós amb el llenguatge. Hi ha alguns excàrrecs que s'han manifestat, perquè a ningú li agrada perdre el seu càrrec, encara que de vegades la gent simplement se'n va.





Hi ha gent que munta molt enrenou, potser per estar millor en el mercat. Però crec que és aclaparadora la quantitat de persones militants, càrrecs, i fins i tot excàrrecs en ciutadans que estan fent pinya. Entenc que des dels mitjans de comunicació de vegades interessa fer més gran certes coses, jo també ho faria com a periodista, però la veritat és la veritat. Si tens en compte el que ha passat, el resultat que hi ha hagut a mi em sembla, que per molt menys del que ha passat, en altres partits s'estan matant. I aquesta unió en Ciutadans té a veure amb que la renovació que està en marxa. El famós Congrés es va celebrar l'any passat i el va guanyar per aclaparadora majoria Inés Acostades. I no conec ningú que la qüestioni. Aquí estem tots units amb Carlos Carrizosa.





I quan els resultats no acompanyen cal plantejar-se què he de fer perquè vostè torni? Perquè jo crec que el meu producte és bo, que la meva oferta política és bona i si vostè té dubtes, parlem d'això. Que he de fer per trencar aquesta inèrcia?





D'altra banda, Albert Rivera, és una persona molt estimada a Ciutadans, desencadena un gran respecte i agraïment. Perquè sense el senyor Rivera, jo crec que ningú hauria trencat el setge. No obstant això el meu referent i líder i la de tots nosaltres, és Inés Arrimadas.





S'està parlant molt de tornar a fer una DUI. Creieu des de Ciutadans que això serà possible en aquesta legislatura?

Amb la que està caient tots sabem que no es produirà. Crec que el Procés ha anat entrant en un bucle cada vegada més bestial de cinisme, si en algun moment algú va creure que en algun moment això anava de debò, que la República existiria, és evident que era un pur i dur joc de poder , d'enginyeria social, de subjugació. Han anat cada vegada més empetitint Catalunya. És obvi que aquests debats que planteges l'única cosa que persegueixen és que ERC obtingui l'hegemonia. Cada vegada està minvat més el bloc nacionalista, separatista, supremacista. Esquerra té una política de pactes amb el PSOE a Madrid, o ho intenta tenir o ho intenta mantenir, que evidentment això passa perquè juguen a Madrid i puguin fer veure que han neutralitzat la unilateralitat.





I la CUP i JXCAT els fiquen el dit a l'ull. De tot això tan criminalment infantil existeix en un moment en què els problemes de la societat catalana són uns altres. I ara això és de jutjat, de guàrdia, de jutjat, de guàrdia, literalment.