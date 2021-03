L'OMS lamenta que les dones siguin les que més han patit la pandèmia de Covid-19

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha felicitat el treball i la tasca que realitzen les dones, especialment les que es treballen en el sector sanitari, i ha lamentat que hagin estat les que més han patit la pandèmia de Covid-19.





En roda de premsa, Tedros ha lamentat que al llarg de l'any 2020 s'hagin produït "augments aterridors" de la violència contra les dones, més problemes a l'hora de permetre'ls accedir als serveis de salut sexual i reproductiva, així com més taxes de atur.





"A més, les dones també han carregat amb un pes addicional, totalment desproporcionat, ocupant-se de l'atenció a nens i ancians", ha detallat el dirigent de Nacions Unides, per recordar el paper que han tingut en l'atenció sanitària enfront del Covid-19 .





No obstant això, Tedros ha avisat que, malgrat això i malgrat que representen la majoria dels professionals sanitaris, les dones només ocupen el 25 per cent dels càrrecs de lideratge en el sector sanitari.





En aquest sentit, ha recordat que el passat mes de febrer l'OMS, al costat de Women in Global Health, va posar en marxa una iniciativa d'igualtat de gènere per augmentar la proporció de dones en els llocs de lideratge, promoure la igualtat salarial i garantir condicions de treball "segures i decents".





"Les dones són les que absorbeixen el xoc en una pandèmia, les que han suportat l'augment de treball en les llars i en les famílies més pobres a les nenes se les treu aviat de l'escola i se les casa per tenir una boca menys que alimentar ", ha afegit la fundadora de Women in Global Health, Roopa Dhatt, per destacar que les dones en el sector sanitari i social" volen treballar en igualtat de condicions i tenir un lideratge ".