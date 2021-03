Dictaminen presó per al jove que va conduir sota efectes de drogues i sense carnet a Lleida

La magistrada de jutjat de guàrdia de Lleida ha acordat aquest dilluns presó provisional comunicada i sense fiança d'un home detingut diumenge a la ciutat pels presumptes delictes de conducció temerària, conducció sota els efectes de les drogues i substàncies estupefaents i conducció sense permís.





Mossos, imatge d'arxiu (EP)









L'home va ser detingut al carrer Camp de Mart i un cop els agents van iniciar la seva identificació va circular per voreres i sentits contraris a la circulació, fins a provocar un accident de trànsit a la N-240 i es va donar a la fuga a peu fins que va ser detingut per la Policia Local.





El conductor, un jove de 26 anys veí d'Aitona, va ser denunciat penalment per desobediència, conducció temerària, per no haver tingut mai permís de conduir, conduir sota els efectes de les drogues i per velocitat punible.