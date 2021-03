Endesa tancarà dos mesos la seva oficina comercial de la Gran Via de Barcelona per remodelar-la

L'Oficina Comercial d'Endesa a Barcelona, a la Gran Via 608, tanca des d'aquest dilluns durant dos mesos per a una remodelació integral fins al maig, per crear un nou concepte d'atenció a client, informa l'empresa aquest dilluns en un comunicat.





Oficina comercial d'Endesa a la Gran Via de Barcelona (EP)









L'espai té 500 metres quadrats i rep uns 3.500 clients mensuals, que en aquestes vuit setmanes seran atesos a través de canals telemàtics, en el qual destaca el servei de videotrucades posat en marxa fa unes setmanes --el client demana cita prèvia per internet, especificant el tipus de consulta, i rebran enllaç per connectar-se--.





També hi ha un telèfon i nombre de Whatsapp, un correu electrònic i, per a l'atenció presencial, 6 Punts de Servei a la ciutat de Barcelona.