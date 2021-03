L'aposta de Sánchez per SEAT a Catalunya genera reticències entre la resta de CCAA

Va ser el dimecres de la setmana passada a la tarda. Després d'una visita de Teresa Riber a la seu valenciana de Power Electronics a Lliri a l'Ministeri de Transició Ecològica llançar una nota de premsa als mitjans de comunicació en què donava per fet que la Comunitat Valenciana "acollirà una gigafactoría de bateries i un centre d'investigació de solucions d'emmagatzematge "en un projecte liderat per la multinacional valenciana de components electrònics.





La difusió d'aquesta nota va causar cert enrenou entre els promotors de l'anomenada Aliança Valenciana de Bateries, entre ells la Generalitat segons destaca El Confidencial. D'ella es desprenia clarament que el Govern donava per feta una iniciativa la finançament inicial depèn en gran part dels fons europeus de reconstrucció, pendents d'adjudicació en un procés competitiu encara per concretar i decidir per part de Moncloa.





Tot aquest rubor davant el que semblava una indiscreció es va tornar en un nas arrufat quan 24 hores després la ministra d'Indústria, Reis Maroto, va anunciar a so de bombo i platerets en el marc de Congrés Federal UGT-FICA la creació d'un consorci públic-privat amb SEAT-Volkswagen i Iberdrola per posar en marxa la primera fàbrica de bateries d'Espanya i revelava que el de l'electrificació de el sector de l'automoció serà el primer projecte estratègic per a la recuperació i transformació econòmica (pertan) dels quals el Govern estudia traslladar Brussel·les per finançar la seva execució amb càrrec a l'mecanisme Next Generation.





Maroto va vincular el projecte de bateries a la cadena de valor de la factoria SEAT a Martorell i, poques hores després, Felip VI i el president de Govern, Pedro Sánchez, visitaven la planta barcelonina amb motiu del seu 70 aniversari en un recolzament institucional de màxim nivell als plans d'adaptació de la multinacional alemanya de l'automòbil, la més avançada d'Europa en el trànsit cap a la producció de vehicles verds.





El projecte és sens dubte molt beneficiós per a Catalunya i el sector industrial espanyol. La llista de proveïdors de SEAT a Barcelona o Volkswagen a Pamplona és llarga i inclou molts fabricants amb plantes a diversos punts d'Espanya. Però l'aposta tan clara per Martorell i les insinuacions que les instal·lacions que Nissan està buidant a la Zona Franc a es perfilen com a ubicació candidata per al projecte de bateries han disparat els recels entre la resta d'autonomies amb plans similars.





I no són pocs. A més de la iniciativa de Power Electronics a València, en què Indústria porta dos anys treballant amb la Generalitat de Ximo Puig, també Aragó aspirava a ser receptora d'un centre fabril. El seu president, el socialista Javier Lambán, explicitava públicament el seu "malestar" i "profunda decepció" a l'interpretar que el Govern havia apostat per Catalunya per a la planta de bateries.





Igualment, el País Basc ha incorporat un centre de producció de emmagatzemadors d'ió-liti en el seu paquet de projectes estratègics remesos a Govern dins de les manifestacions d'interès convocades per ministeris com Indústria i Transició Ecològica. A Extremadura, el subsòl alberga una de les majors reserves de liti d'Europa, l'aposta catalana ha desencadenat un intercanvi de retrets polítics. L'alcalde de Càceres, Luis Salaya, de el PSOE, mostrava el seu enuig ia manera d'advertència assenyalava que la fàbrica de Martorell "no es nodrirà de l'liti de Càceres", en el sentit que la regió confia en acollir un projecte industrial més enllà de la simple extracció minera.





L'aposta de Sánchez per SEAT a Catalunya genera reticències entre la resta de CCAA @EP





Per tractar de sufocar l'incendi, el Ministeri d'Indústria ha hagut d'afanyar a matisar que la ubicació de la planta que donaria servei a la producció de SEAT-Volkswagen a Espanya encara no està decidida.





Però aquest diumenge el president de Govern, Pedro Sánchez, insistia en l'aliança amb SEAT i I berdrola com a primera preferència de l'perte de el sector de l'automoció. I si alguna cosa ha quedat en evidència és que el projecte de SEAT és un dels més madurs, perquè compta amb un element fonamental: el compromís de l'fabricant de cotxes per realitzar inversions cap a l'electrificació en la seva cadena de producció espanyola i nodrir-se dels components que tingui al seu abast en el seu radi d'influència, com poden ser les bateries.