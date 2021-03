El cònsol general de França visita la seu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha rebut aquest migdia la visita d'Olivier Ramadour, cònsol general de França a Barcelona, a la seva seu, on s'ha reunit amb el delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro, i la directora general de l'entitat, Blanca Sorigué. L'objectiu de la trobada ha estat conèixer de primera mà les installacions de la Zona Franca de Barcelona i l'aposta de l'CZFB per convertir-la en un referent en matèria de sostenibilitat i indústria 4.0.









Olivier Ramadour i Pere Navarro (Consorci Zona Franca)





Olivier Ramadour ha pogut comprovar el potencial de la Zona Franca de Barcelona per a les empreses franceses que vulguin desenvolupar les seves activitats en un ecosistema sostenible i innovador i, a la vegada, en una ubicació privilegiada per la seva proximitat al Port de Barcelona, a l'Aeroport de Barcelona i a la pròpia ciutat comtal. Les seves installacions compten actualment amb 175 empreses installades en les quals hi treballen més de 137.000 persones. Així mateix, l'activitat desenvolupada a la Zona Franca de Barcelona aporta al PIB espanyol més de 9.100 milions d'euros i genera un retorn fiscal superior als 2.600 milions d'euros.





En aquest sentit, Pere Navarro ha insistit en el "total compromís del CZFB amb la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de la ONU" i les múltiples iniciatives d'economia circular, accessibilitat i sostenibilitat impulsades per l'entitat en els últims dos anys per "crear una nova cultura industrial i ajudar a les empreses del nostre entorn a dur a terme la transformació necessària".





Així mateix, el cònsol francès ha pogut conèixer el projecte del CZFB per impulsar, a l'històric edifici de Correus a la ciutat comtal, la creació d'un espai destinat a la formació en tecnologia i l'atracció de talent com a resposta a l'elevada taxa d'atur juvenil a Espanya, propera al 40%. A més, Navarro i Sorigué han posat l'accent en com durant l'últim any l'entitat ha aconseguit crear una nova generació d'esdeveniments, adaptats a les circumstàncies actuals i que han marcat un canvi en el sector, com la Barcelona New Economy Week (BNEW) i la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW). D'aquesta manera, el CZFB ha reforçat el seu paper de motor econòmic i social mitjançant aliances.





Finalment, Ramadour ha visitat també els projectes d'indústria 4.0 que el CZFB ha impulsat juntament amb Leitat. En primer lloc, la 3DFactory Incubator, la primera incubadora europea d'alta tecnologia en 3D que es va posar en funcionament fa dos anys i que ja ha superat els 55 projectes incubats, rebent més de 300 sollicituds d'start-ups i emprenedors de tot Europa. Posteriorment, el cònsol ha conegut acompanyat de Navarro i Sorigué la construcció de la primera fase de la DFactory BCN, de 17.000 metres quadrats, que serà inaugurada el proper estiu i es convertirà en el principal hub tecnològic del sud d'Europa.





Pere Navarro ha volgut destacar el seu agraïment per la visita de el cònsol durant els seus primers mesos en el càrrec i ha assegurat que "la Zona Franca de Barcelona és un enclavament privilegiat per desenvolupar projectes en línia amb la nova economia. Sens dubte, la ciutat comtal es convertirà, amb la nostra aportació, en un punt de trobada per a empreses de tot el món que vulguin explorar i desenvolupar noves formes de produir, consumir i relacionar-se".