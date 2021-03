La Junta General de Naturgy avala el compromís de la companyia amb la Transició Energètica

El president executiu de Naturgy, Francisco Reynés, va presidir la Junta General Ordinària d'Accionistes de la companyia, que va tenir lloc avui a Madrid i que es va celebrar de manera completament telemàtica com a conseqüència de les restriccions de mobilitat i per preservar les condicions de seguretat a causa del Covid19. Els accionistes van aprovar els resultats i l'informe de gestió de la companyia, corresponent a l'exercici 2020, així com un dividend complementari de 0,63 € / acció que s'abonarà el pròxim 17 de març.





Junta General d'Accionistes de Naturgy (Naturgy)





"Ha estat un any complex, amb un entorn macro i energètic molt desafiant, que hem superat gràcies a una gestió activa de les nostres activitats i una aposta clara per l'optimització financera i operativa. Naturgy continua treballant en els seus pilars estratègics, amb una gestió molt dinàmica i amb l'objectiu de ser un actor clau en la transició energètica, així com en la recuperació econòmica de país ", va assenyalar el president de Naturgy, Francisco Reynés.





Naturgy ha demostrat en l'últim any ser un agent actiu en la transició energètica. Prova d'això, ha estat el seu paper en la presentació de les trucades call of interest per identificar projectes tractors de la recuperació econòmica en el marc dels fons europeus destinats a la transició energètica. La companyia ha identificat oportunitats d'inversió per valor de gairebé 14.000 milions d'euros a través d'un centenar de projectes propis a desenvolupar en els propers anys en el marc del programa Next Generation.





En aquest sentit, Naturgy lidera l'impuls de projectes d'hidrogen a Espanya, amb quatre projectes en desenvolupament focalitzats en donar suport a la transició justa entre els quals destaquen els de la Robla, a Lleó, i Meirama, a la Corunya, de 30 MW i 50 MW, respectivament. La companyia busca així el desenvolupament d'una economia verda, que permeti a més generar ocupació en zones rurals o de despoblació.





Francisco Reynés va assenyalar que "per abordar de forma realista i efectiva la completa descarbonització de l'economia és necessari tant accelerar l'electrificació, invertint en generació renovable i en el desenvolupament de les xarxes de distribució, així com avançar decididament cap a una major utilització de gasos renovables , hidrogen i biometà, i per a això adaptar les infraestructures de transport i distribució ".





En relació a l'OPA presentada per IFM Naturgy va ratificar que el Consell d'Administració de la companyia es pronunciarà "quan sigui oportú i legalment preceptiu, i mentre la companyia manté l'impuls de la seva activitat diària i dinamisme en totes les seves àrees d'activitat".

La Junta General d'Accionistes va aconseguir un quòrum del 82,4% i gairebé 1.000 persones es van connectar telemàticament a aquesta.









Compromís amb la transició energètica

Naturgy afronta ara una nova fase de transformació, després de convertir en una companyia més senzilla i eficient, i amb una major disciplina d'assignació de capital. La companyia focalitzarà els seus esforços en el creixement en el mercat de les energies renovables i en geografies estables i amb divises fortes. Naturgy, que avui opera 4.600 MW de potència de generació renovable, redoblarà el seu esforç inversor en disposar actualment d'una cartera de més de 300 projectes que sumen més de 13.000 MW a Espanya, Austràlia, Xile, Mèxic i el Brasil. A més a al gener de 2021 va acordar la compra d'Hamel Renewables, una companyia de desenvolupament de projectes renovables als Estats Units, amb un catàleg de 8.000 MW en energia solar i prop de 4.000 MW en emmagatzematge.





Va destacar també el resultat positiu aconseguit en la subhasta celebrada a Espanya, on va resultar adjudicatari d'un total de 235 MW repartits entre les tecnologies eòlica i solar fotovoltaica. L'adjudicació en aquesta subhasta completa l'estratègia comercial de Naturgy l'objectiu principal és el d'acordar contractes de venda d'energia renovable a llarg termini (PPAs, per les sigles en anglès) amb clients industrials.





Durant el passat exercici, Naturgy va aconseguir importants avanços a Austràlia, país que s'ha convertit en una peça clau per a la companyia ja que, gràcies als últims acords aconseguits, augmentarà la seva capacitat renovable en aquest país fins als 700 MW. En concret, el grup compta a Austràlia amb els parcs eòlics de 'Ryan Corner' i 'Berrybank', que se sumaran a 'Crookwell', actualment en operació.





"Només el 2021 la companyia se centrarà en desenvolupar projectes renovables per més de 1.000 milions d'euros per continuar transformant el nostre negoci cap a un mix energètic més sostenible. La companyia no cessarà tampoc en la recerca de noves oportunitats que generin valor per als nostres accionistes ", va destacar Reynés.





D'altra banda, a més del creixement i creació de valor, les línies de gestió prioritàries del grup passen també per mantenir la reducció de perfil de risc a través de l'optimització de la seva cartera, on destaca la desinversió del 96,04% de la seva participació a la xilena CGE per més de 4.300 milions (EV), confirmant la capacitat de la companyia per a generar valor per als seus accionistes. La transacció s'espera conclogui en la primera meitat d'aquest any.





Cal destacar també l'acord assolit amb ENI i el Govern d'Egipte en relació al negoci egipci i el tancament de la transacció s'espera per a aquesta setmana resolent així una situació complexa que es perllonga des de 2012.





Així mateix, la companyia ha millorat la seva exposició i compromisos a les compres de gas amb l'objectiu de reduir tant la mida d'aquestes com el seu perfil de risc. En concret, s'han reduït en un 30% els compromisos de compra, i s'han balancejat els índexs de referència.





Consistent amb el seu compromís de transparència i amb l'objectiu de proporcionar una valoració ajustada a les previsions de l'escenari energètic actual, la companyia va dur a terme durant l'últim trimestre una revisió de valoració de determinats actius que es va traduir en un impacte de 1.363 milions d'euros , afectant principalment a la generació convencional a Espanya (1.145 milions d'euros) i a les activitats de gas a l'Argentina (198 milions d'euros).





Durant el passat exercici, Naturgy no va abandonar la seva tasca social i va ser una de les companyies més dinàmiques a l'hora de posar en marxa una bateria de mesures per ajudar a tots els seus grups d'interès (empleats, clients, proveïdors i societat en general) a alleujar els efectes de la pandèmia. Entre aquestes mesures, destaca l'ajornament de factures o el subministrament energètic gratuït a hotels i residències medicalitzades.





Avenços ASG

La companyia va avançar de manera significativa en els seus objectius en matèria ambiental, social i de bon govern corporatiu (ASG) durant l'exercici. Cal destacar l'important esforç realitzat en els darrers anys, ja que entre 2017 i 2020 la companyia ja ha reduït un 30% les seves emissions directes de CO2. En concret, durant el passat exercici, el grup va continuar el descens de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (-7%) i va seguir augmentat la capacitat instal·lada lliure d'emissions (+ 10%).





En l'exercici, la companyia va sumar 685 milions d'euros en inversió i despesa destinada a accions mediambientals a tot el món i va activar prop de 270 iniciatives relacionades amb la biodiversitat, així com actuacions en llars vulnerables, a través de la seva Fundació, que el 2020 va superar les 700 rehabilitacions energètiques a Espanya.





Totes les actuacions dutes a terme per la companyia en els últims anys han permès a Naturgy estar altament qualificada i ser valorada en diferents índexs internacionals que analitzen el compromís mediambiental i social de les empreses. Així, Naturgy va obtenir el 2020 el lideratge global en el sector Multiutilities per segon any consecutiu i va renovar els primers llocs en DJSI World i DJSI Europe del sector companyies de serveis públics de gas. Així mateix, segons l'índex EuroNextVigeo, Naturgy és una de les 120 companyies sostenibles líders en el món, Europa i Eurozona; mentre la companyia es manté des de 2011 en posicions de lideratge en el CDP A List.