TMB assumeix les línies d'autobús del nord de Nou Barris per millorar el servei

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) passarà a gestionar directament les línies d'autobús del sector nord del districte de Nou Barris a partir del proper mes de maig, després de deu anys de gestió indirecta, en una aposta per l'actualització i adequació del servei a la realitat de la demanda, l'evolució de la xarxa i els nivells de qualitat del conjunt del transport públic de Barcelona i la seva àrea.









TMB (EP)





Per assignació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, TMB és el titular de les línies d'autobús 80 (Plaça de la República - Vallbona per Via Júlia), 81 (Plaça de La República - Vallbona per les Roquetes), 82 (Plaça de Virrei Amat - Torre Baró) i 83 (Ciutat Meridiana - Torre Baró - Vallbona), que des del 2010 opera per contracte Sagalés i anteriorment havia gestionat Transports Lydia durant una vintena d'anys.





Finalitzat el contracte i les successives pròrrogues, TMB assumirà directament, a partir del mes de maig del 2021, tot el servei d'autobús en els barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona, una zona on actualment opera la línia diagonal d'alta freqüència D50 (Paral·lel - Ciutat Meridiana), les línies convencionals 62 (P. Catalunya - Ciutat Meridiana), 76 (Sant Genís - Ciutat Meridiana) i 97 (Pg. Fabra i Puig - Vallbona), i el transport a demanda de Torre Baró, conegut amb la marca El Meu Bus.





Proposta tècnica a debat

Per a la nova etapa del servei d'autobús a la zona nord de Nou Barris, l'Ajuntament de Barcelona i TMB han elaborat una proposta tècnica de reestructuració i redefinició de línies que comporta millorar els intervals de pas, connectar millor els barris entre si i amb la resta de la ciutat a través dels nodes d'intercanvi, evitar solapaments i potenciar els atributs de qualitat (accessibilitat, informació a l'usuari, resposta a incidències). La proposta té en compte els canvis experimentats en la mobilitat els últims anys arran de la implantació de la nova xarxa de bus, l'anàlisi tècnica de la mobilitat a la zona i l'èxit del servei de bus a demanda (més de 860 usuaris registrats i unes valoracions molt altes).





La proposta tècnica, que pròximament serà contrastada amb el territori en un procés participatiu liderat per l'Ajuntament de Barcelona, consisteix en la implantació de dues noves línies, l'extensió del bus a demanda i la millora de la línia convencional 62:

− Nova línia 180 (Trinitat Nova - Vallbona), amb millors intervals que la 80 i la 81.

− Nova línia 182 (Pl. de la República - Torre Baró), amb millors intervals que la 82.

− Ampliació del servei de bus a demanda als sectors de Torre Baró Nord, Llerona-Balenyà i Vallbona Nord, i connexió directa amb l'intercanviador de Trinitat Nova, com a alternativa a la 83.

− Millora dels intervals de la línia 62 amb un recorregut més adaptat a la demanda existent.





La reorganització del servei s'ha plantejat com una actualització necessària després de vint anys de la integració tarifària, i inclou també una millora de la infraestructura de parades.





Aquesta actuació dona resposta a les reivindicacions veïnals dels barris de la zona nord del districte de Nou Barris que reclamaven una millora de la mobilitat implementada fins ara en aquesta zona. Aquest oportunitat de canvi ha estat possible gràcies a l'anàlisi actualitzada de les necessitats sobre mobilitat de la zona i a l'èxit del bus a demanda impulsat pel Pla de Barris.