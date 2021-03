Nokia i Sony no assistiran físicament al MWC 2021 de Barcelona

Nokia i Sony han anunciat aquest dimecres que no participaran en l'edició de 2021 del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, que està previst que se celebri entre el 28 de juny i l'1 de juliol, a causa de la situació actual com a conseqüència del brot del Covid-19, seguint així els passos d'Ericsson.





MWC (EP)









En un comunicat, Nokia informa que, després de considerar-lo "acuradament", ha decidit no tenir presència física en l'edició de 2021 del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, ja que la salut dels seus empleats, els seus clients i els seus socis és de "màxima importància" per a la companyia.





"Donada la naturalesa internacional de l'esdeveniment i amb el desplegament global de vacunes encara en les seves primeres fases, hem pres la meditada decisió de participar únicament de manera virtual en l'esdeveniment", explica el fabricant tecnològic finlandès.





En aquest sentit, Nokia apunta que el GSMA està planejant la possibilitat de celebrar un seguit d'activitats virtuals i assenyala que treballaran amb l'associació que engloba la indústria mòbil per conèixer com poden participar-hi.





Per la seva banda, Sony Mobile també confirma en un comunicat que ha pres la decisió de no participar en l'edició d'enguany del Mobile World Congress de Barcelona.





"A mesura que el món canvia cada vegada més cap a oportunitats digitals i online per prevenir la propagació del nou coronavirus (Covid-19), Sony Mobile es comunicarà de manera que pugui oferir emocionants notícies sobre els seus productes a una audiència més àmplia", remarca .





Les decisions de Nokia i Sony es coneixen tan sols un dia després que el fabricant suec de telecomunicacions Ericsson anunciés que no participarà al MWC en vista dels continus efectes del Covid-19 i tenint en compte que la seva "principal responsabilitat és la salut i el benestar "de la seva gent.





PLA DE SALUT I SEGURETAT

L'anunci d'aquestes companyies es produeix en la mateixa setmana en què la GSMA ha presentat el seu pla de salut i seguretat per a l'edició de 2021 del MWC de Barcelona, anomenat 'Committed Community', dissenyat amb un enfocament per nivells que permetrà "crear un entorn segur per a personal, treballadors, expositors, visitants, proveïdors, socis i comunitat local "





Aquest pla, que podria anar sent modificat en funció de com evolucioni la pandèmia, s'ha elaborat en coordinació amb la Conselleria d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i la Comissió Tècnica del Procicat, i ha estat aprovat per aquestes.





Entre altres mesures, preveu proves freqüents, rastreig de contactes, entorns sense contacte, renovació del càtering, control de l'ocupació, millores en la infraestructura de les instal·lacions, augment del personal mèdic i compromisos personals com mantenir la distància social.