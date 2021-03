La pobresa es dispara a Catalunya: es tripliquen les peticions d'ajuda a ONGs

Almenys 800.000 persones han requerit ajuda de les entitats a Catalunya durant el 2020 a causa de l'emergència social provocada per la pandèmia del Covid-19, segons dades de la Taula de Tercer Sector Social, que agrupa 34 federacions i grans organitzacions que aglutinen més de 3.000 ONG catalanes.





Segons ha indicat la Taula en un comunicat aquest dijous, coincidint amb el primer aniversari de l'inici de la pandèmia a Espanya aquest mes de març, les peticions d'ajuda per cobrir necessitats bàsiques com l'alimentació s'han triplicat, i les peticions per a ajudes a la habitatge s'han duplicat.





"Aquesta crisi s'ha acarnissat especialment amb persones que ja estaven en una situació de vulnerabilitat --dones, joves, persones migrades, etc .--, però ha incorporat altres que han perdut la feina, tant en l'economia formal com informal, i que s'han quedat sense cap ingrés ", ha assegurat l'entitat.





La Taula ha reivindicat la tasca de les organitzacions sense ànim de lucre durant aquesta crisi: "Hem aturat el cop i ens hem adaptat a una situació excepcional, que ha agafat a tots per sorpresa, gràcies a la implicació i el treball de les professionals, persones contractades i voluntàries ".





Ha recordat que el 30% dels usuaris que han atès durant la pandèmia no havia acudit mai abans a les seves ajudes i ha afirmat que "a diferència de la crisi sanitària, la social no ha fet més que començar", i que les conseqüències socials de la pandèmia seran pitjors que les de la crisi econòmica de l'any 2008.





RESPOSTA POLÍTICA





"Temem que passarà quan s'acabin les mesures excepcionals de protecció social com els ERTE o les moratòries de les quotes hipotecàries i de lloguer, perquè estan contenint els efectes de la crisi social", ha assegurat la Taula, que ha demanat que la nova legislatura a Catalunya se centri en pal·liar els efectes de la crisi.





"Les decisions que es prenguin en aquesta legislatura i, per tant, les polítiques socials que es prioritzin, marcaran com serà la sortida", ha afirmat l'organització, que ha advocat per un pacte nacional per l'habitatge, per millorar i compatibilitzar l'Ingrés mínim Vital i la Renda garantida de Ciutadania, i per una llei per al tercer sector social, entre d'altres mesures.