Tercer Sector essencial per a la innovació social enfront de la crisi

* Article escrit en col·laboració amb José Molina Molina. Expresident del Consell de la Transparència de la Regió de Múrcia. Membre d'Economistes Enfront de la Crisi









Quan parlem del tercer sector i de la seva acció social ens referim al conjunt d'associacions, fundacions i cooperatives socials, representatives de la societat civil, que practiquen la solidaritat i la justícia social amb els sectors més vulnerables de la població. Són organitzacions no lucratives que desenvolupen accions i serveis d'interès general, que construeixen cohesió i inclusió social, lluitant contra la pobresa i la discriminació, evitant que els col·lectius més vulnerables de la nostra societat quedin al marge d'uns nivells mínims de benestar social.





Magatzem d'un banc d'aliments









Un sector essencial en la nostra societat que està format per més de 27.000 entitats, generant més de cinc-cents mil llocs de treball directes. Un sector que està jugant un paper essencial en l'abordatge de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, convertint-se en un motor per impulsar un model de reactivació social i econòmica que no deixi enrere a les persones més vulnerables de la nostra societat, apostant per un nou model de desenvolupament inclusiu.





Avui sabem que no és possible un creixement sostenible, intel·ligent i integrador sense cohesió social, sense inclusió i igualtat, paper fonamental que juguen les entitats de tercer sector. Per això, l'aposta necessària pel seu reconeixement, reforç i estabilitat hauria de ser una de les prioritats en l'agenda política del Govern d'Espanya i de les CCAA, en un context en en el qual cal apostar per la innovació social, reinventant les estratègies d'intervenció per fer possible l'abordatge de les conseqüències socials i econòmiques de la crisi sanitària.





El compromís de les organitzacions del tercer sector se centra amb claredat en la recerca de la prosperitat per al conjunt de la humanitat. Els seus objectius persegueixen que tot ésser humà tingui la capacitat de viure una existència que contingui els tres elements que defineixen totes les actuacions que es desenvolupen amb vista a la dignitat de les persones, la igualtat i les oportunitats perquè ningú no tingui els mitjans més bàsics . Les ONG treballen per fer possible la redistribució de la riquesa, però el repte d'aquestes organitzacions és passar de la visió redistributiva a l'orientada a un disseny econòmic regeneratiu. Un model que els ODS s'han definit com a objectius de la planeta per 2030.





En l'actual context de crisi, cada euro que dediquem a les polítiques socials que lluiten contra la pobresa i l'exclusió social i construeixin cohesió social en el marc de l'agenda 2030, no serà una despesa sinó una de les millors inversions col·lectives que podem fer en benefici del conjunt de la societat.





És urgent dotar el tercer sector d'acció social a les diferents comunitats autònomes d'un marc que ho reguli, el reconegui i l'impulsi, desenvolupant la Llei del Tercer Sector a nivell estatal, reconeixent les seves funcions d'interès social, al temps que se li dota de la representativitat i interlocució que mereix en el diàleg social i en la planificació de les polítiques públiques. Ha de recordar-se un nou model de finançament de les polítiques públiques que gestionen, que garanteixi la plurianualitat en les intervencions, la qualitat en els serveis que presten, la transparència en la gestió, la innovació social, el bon govern i l'avaluació de l'impacte social que produeixen els seus programes i serveis.





La innovació social i la transformació digital és un dels grans reptes als quals s'enfronten, en l'actual context socioeconòmic, les entitats del tercer sector d'acció social a Espanya, conjuntament amb altres reptes que de forma conjunta han d'analitzar i abordar, com és el seu nivell de reconeixement, l'increment de la seva base social, la sostenibilitat, el desenvolupament del seu potencial relacional, el necessari equilibri entre la seva dimensió prestadora de serveis i d'agent de transformació social, la dimensió comunitària de les seves actuacions, el treball en xarxa amb altres actors socials, la reducció de la sectorialització i fragmentació en l'acció social, l'increment de la seva capacitat d'incidència política, la millora de les seves estratègies de comunicació o l'adaptació de les seves metodologies i estratègies d'intervenció als nous desafiaments socials.





Hem de superar el concepte de R + D + I vinculat de manera exclusiva als àmbits tecnològic i científic, per situar a les persones en el centre de discussió ia la innovació social com un objectiu central i transversal a totes les polítiques de R + D + i.





Des del punt de vista de l'Center for Social Innovation de la Universitat de Stanford, el concepte d'innovació social fa referència a "tota solució nova d'un problema social que sigui més eficaç, eficient i sostenible, o simplement justa, que les solucions actuals, i l'aportació de valor es dirigeixi als interessos de la societat en el seu conjunt i no als interessos particulars ". La Guia de la Innovació Social de la Comissió Europea, la defineix com el desenvolupament i implementació de noves idees, productes, serveis i models per satisfer les necessitats socials, crear noves relacions socials i oferir millors resultats.





Des d'una entitat del tercer sector com la Fundació Cepaim, la innovació social es considera un procés amb resultats en el mitjà i llarg termini que es construeix sobre la base de la interrelació i a l'establiment d'aliances estables entre diversos actors socials, amb la finalitat de sumar mirades diverses que propiciïn la transformació de les estratègies i les metodologies d'intervenció social i les bases que configuren les polítiques socials encaminades cap a una lluita més eficaç i d'impacte transformador contra la pobresa, la desocupació i l'exclusió social, d'acord amb la creativitat col·lectiva , la diversitat d'actors, la participació, la investigació i l'experimentació.





Els models actuals de creixement no serveixen per a una societat on l'escassetat és la norma i on massa gent es queda enrere. Noves maneres de col·laborar, cooperar i créixer són necessàries per construir, entre tots, una Europa sostenible i inclusiva, on la cultura de la innovació porti a tots els actors socials al compromís estratègic de crear productes, serveis i solucions que aportin valor a la societat , apostant per la col·laboració publicoprivada com una de les claus de la innovació. És urgent caminar cap a noves formes de col·laboració i nous espais d'articulació per a les organitzacions del sector públic, privat i social.