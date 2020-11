Abordatge de la crisi: Una acció social des del tercer sector

* Article escrit en col·laboració amb José Molina, expresident del Consell de la Transparència de la Regió de Múrcia i membre d'Economistes Enfront de la Crisi





Estem vivint moments amb moltes contradiccions: igual ens deixem arrossegar per l'eufòria tecnocientífica, com ens enfonsem en el desconcert d'una societat sense valors i sense nord. Sembla com si ens envaís una incapacitat innovadora davant els reptes plantejats pels nous escenaris. I un dels reptes a superar -en línia amb els Objectius 2030- és aconseguir un ordre social sense exclusions, basat en un projecte polític participatiu, mitjançant el qual la ciutadania organitzada crea la seva visió d'una societat intel·ligent, inclusiva i intel·ligible. Però és impossible aconseguir una estratègia transformadora de la nova política en aquest món globalitzat sense innovació social, sense construir noves solucions a les transformacions històriques que estem vivint que possibilitin una nova forma de pensar, d'organitzar-nos i d'actuar.













La construcció d'una nova identitat social, requereix d'una nova governança, entesa com la incorporació a la gestió dels poders públics i als processos de presa de decisió dels governs, dels principis d'obertura, participació i responsabilitat; superant les formes de coordinació que coneixem i les maneres en què tradicionalment s'ha mogut la informació i la presa de decisions. Una nova identitat social per accedir a nous espais de participació que la política tradicional ha anat abandonant per la seva burocratització i distanciament al tancar les institucions a l'exclusivitat de la democràcia representativa.





La ciutadania organitzada a través de les entitats socials ha de transitar per la política, les institucions, l'economia i per tots els àmbits de la societat amb capacitat d'acció. És la forma de desenvolupar el compromís participatiu que injecta nova energia a les institucions anquilosades al segle passat. Lluitar per sistemes més socials i compromesos amb la integració i la cohesió és tan important com lluitar per les persones en les seves molt diverses problemàtiques. Les ONG han de desenvolupar aquest equilibri entre les dues vessants per avançar i anar deixant enrere la visió individualista de la política i de la societat. Els sistemes democràtics han d'adaptar-i obrir-se a les noves fonts de solidaritat, caminant cap a una dimensió comunitària i del bé comú per preparar una democràcia oberta i eficient.





Una nova Governança construïda sobre la necessària responsabilitat pública de la planificació estratègica i del finançament de les polítiques socials, garantint la participació i la implicació d'altres actors socials.





La ciutadania organitzada a través d'entitats del tercer sector d'acció social, actuen i han de participar de forma coadjuvant amb l'Administració pública a nivell europeu, estatal, regional i local, en el diagnòstic de necessitats, la planificació, implementació, seguiment i avaluació de les polítiques socials que formen part del sistema públic de serveis socials, educatius, sanitaris, d'habitatge i d'ocupació.





En la mesura que s'aconsegueixin aquests objectius, les societats estaran governades per sistemes de participació col·lectiva, molt dinamitzades per les ONG, amb un exercici permanent de Dret a Saber, en connexió estreta amb el Dret a Entendre. Necessitem que la ciutadania s'incorpori activament i que les ONG dinamitzin a la ciutadania perquè s'impulsi la solidaritat, la cohesió social i la inclusió. Sense oblidar que en un món globalitzat aquest corrent de solidaritat ha de ser present en els compromisos i en el govern de les institucions internacionals, especialment en l'àrea de la UE.





Aquesta és la fortalesa de la ciutadania, perquè quan pels atzars de la vida arribi un mal governant, pugui ser detectat i es puguin remoure pels mecanismes constitucionals previstos per al seu rebuig. Mentre això no s'aconsegueixi el lawfare ens estarà perseguint, convertint el sistema en una selva destructiva a la caça i captura de qualsevol dissidència enfront dels poders fàctics. La solidaritat i el compromís ens ha de treure de la passivitat i la manca d'iniciatives.





La identitat social no és una sofisticació, és un mitjà per conèixer-nos millor i protegir-nos de riscos futurs. En la recerca de formes d'identificació, en les noves formes de governança, els sistemes socials han de defensar-nos davant dels egoismes individuals. És un autocontrol perquè els nostres propis errors, o fins i tot una circumstancial maldat, pugui ser controlada i detectada a temps, per evitar el mal. Aquí hi juga un paper essencial la transparència, l'ètica i l'eficàcia del sistema. Un pas més en aquest sentit és la cooperació en la lògica social democràtica i la inclusivitat dels sistemes, perquè les societats no fracassin i els seus sistemes siguin integradors, com aconsellen Acemoglou i Robinson.





Les ONG organitzades en grans plataformes de coordinació, com la Plataforma d'el Tercer Sector d'Acció Social o la Xarxa de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social són actors essencials en l'abordatge de les conseqüències socials i econòmiques de la Covid-19, havent de ser reconegudes i consultades en el desenvolupament del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya. La reconstrucció social i econòmica dels països afectats s'ha de fer des d'una resposta comunitària, i les ONG a través de les seves estructures de coordinació poden i han d'aportar solucions, articulades en grans projectes de país.





Vivim en una societat descomposta per un virus que ens ha deixat descol·locats, però és l'hora de reaccionar. No només seran les vacunes les que solucionin el problema, que també. Necessitem idees, iniciatives i noves aliances que ens permetin no només reconstruir aquesta nova societat, sinó també redefinir-i reorientar-la, de manera que pugui ressorgir amb més força, amb majors nivells de cohesió social, més inclusiva i participativa, en definitiva, pensant i actuant d'una altra manera per no repetir els errors del passat.





S'ha de superar la Covid-19 des d'un punt de vista sanitari, però també hem de superar les conseqüències socials i econòmiques que es concentren entre la població més vulnerables, superant la descomposició social resultant i els baixos índexs de cohesió social existents al nostre país com demostra la investigació d'Ipsos, la qual acredita que la població espanyola, com a conseqüència de la Covid-19, es torna menys social i més individualista, només un 24% creu que té una responsabilitat cap a altres ciutadans / es.





Per a això hem d'enfortir les nostres debilitats democràtiques: impulsant la innovació en tot el sistema econòmic i de serveis públics, construint noves aliances entre actors diversos, impulsant la coordinació entre les polítiques sanitàries, d'ocupació, educatives i socials, incorporant a tota la societat en la lluita contra la pobresa i l'exclusió social, redefinint els serveis públics amb major participació de la societat civil organitzada, atorgant i reconeixent a les ONG seu paper essencial, construint un nou marc de relacions amb les administracions públiques, estant a l'altura dels nous reptes socials. Necessitem unes ONG dinamitzadores d'un sistema que s'ha debilitat per una constant fugida d'una societat que corre el risc de ser dominada per un desig d'oblit i desinterès per les desigualtats i les injustícies que el model de creixement i desenvolupament aquesta generant.





Eric Vuillard, a La guerra dels pobres, ens descriu l'esperit que va animar aquells valents a interpel·lar-i comprendre la realitat. Ahir com avui a la ciutadania perplexa que no entén el que passa no se li pot demanar que visqui acceptant l'anacrònic missatge que tot serà millor en l'altra vida. Hem de reivindicar amb convicció, com al seu dia ens va ensenyar Luther King: 'volem tots els nostres drets, i els volem ara! Perquè volem una societat sense desigualtats en aquesta Terra i el paper de les ONG per a aquest objectiu és essencial perquè aporten aquest valor desconegut i oblidat de la solidaritat.