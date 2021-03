La ministra de Sanitat no descarta ampliar l'estat d'alarma més enllà de maig

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, no ha descartat aquest divendres que el Govern pugui ampliar l'estat d'alarma més enllà del seu venciment el proper 9 de maig, tot i que ha deixat clar que "l'objectiu" actual del seu departament és que la incidència acumulada baixi fins als 50 casos per 100.000 habitants.

"Hem de veure-ho, ara en el que estem és en baixar la incidència", ha respost la ministra després de ser preguntada per la pròrroga de l'estat d'alarma. En una entrevista a RNE, recollida per Europa Press, Darias ha insistit que, un cop "s'arribi a aquesta xifra, es buscarà arribar fins a un" escenari de normalitat ", xifrat en 25.





Tot dependrà, ha recalcat la titular de Sanitat, del "comportament exemplar de la ciutadania", fonamental a l'hora de "tallar" la Covid-19. "El camí no és mirar cap enrere", ha assenyalat Darias, que ha assegurat que dirigents i ciutadans han de "aprendre del viscut".





Preguntada per les discrepàncies amb la Comunitat de Madrid i amb la seva presidenta, Isabel Díaz Ayuso, a compte de les restriccions per Setmana Santa, Darias ha repetit que "no es va a parar a qui vulgui enfrontar", sinó que estarà "amb qui vulgui avançar ".





NO CONFRONTARÀ AMB AYUSO I RECORDA: L'ACORD S'HA DE COMPLIR



En aquesta línia, la ministra ha assenyalat que l'acord de Consell Interterritorial que estableix que les autonomies han de romandre tancades durant els següents festius ha estat publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat d'aquest divendres "perquè tingui més eficàcia".





Així, Darias ha destacat el que considera "un gran acord" a què només s'ha oposat la pròpia Ayuso, per recordar que el seu compliment és "obligat". Per això, ha instat els ciutadans a quedar-se a territori per "contribuir" a doblegar la corba.





D'altra banda, la responsable de Sanitat s'ha referit a la vacuna d'AstraZeneca i als esdeveniments tromboembòlics reportats en alguns països europeus. "És segura, per a nosaltres de la màxima fiabilitat", ha sostingut Darias, que ha explicat que Espanya s'adhereix a la recomanació de l'Agència Europea de l'Medicament (EMA, per les sigles en anglès) que ha instat a continuar la seva inoculació.





En aquest context, Darias ha recordat que la mateixa EMA ha indicat que no hi ha una "relació causal entre els esdeveniments trombòtics i la vacuna en si". "Prudència, tranquil·litat. Màxima vigilància, però tranquil·litat", ha demanat.