Coneix els membres de la Mesa del Parlament de la XIII legislatura a Catalunya

Laura Borràs, després d'una segona volta, ha estat proclamada tercera presidenta del Parlament. La candidata de Junts ha obtingut 64 vots seguida per la socialista Eva Granados, que ha reunit 50.





TERCERA DONA PRESIDENTA





Borràs ja és la tercera dona presidenta de la Cambra en la seva història i la desena persona que ostenta aquest càrrec des de la restauració de la democràcia després Heribert Barrera (1980-1984), Miquel Coll i Alentorn (1984-1988), Joaquim Xicoy (1988 -1995), Joan Reventós (1995-1999), Joan Rigol (1999-2003), Ernest Benach (2003-2010), Núria de Gispert (2010-2015), Carme Forcadell (2015-2018) i Roger Torrent (2018- 2021).





La candidata de Junts per Catalunya, Laura Borràs (Barcelona, 1970), sempre ha estat vinculada al món acadèmic i literari.



Llicenciada en Filologia catalana i especialitzada en literatura medieval i literatura en format digital, va entrar en el món institucional en el 2013 com a directora del Institut dels Lletres Catalans, càrrec que va ostentar durant cinc anys i que ara podria frenar-li la seva carrera política perquè el Tribunal Suprem li investiga per presumptes irregularitats en alguns contractes realitzats durant el seu mandat.



Borràs no va irrompre en política fins a l'any 2017 quan va ser elegida diputada per Junts per Catalunya en el Parlament.



Des de llavors la seva trajectòria política ha estat fulgurant. Primer, va ser nomenada consellera de Cultura en el 2018 i després va abandonar el Departament per a encapçalar la candidatura de Junts per Catalunya en les eleccions generals.





Els diputats del Parlament de la XIII legislatura han elegit aquest divendres la republicana Anna Caula i la socialista Eva Granados com a vicepresidentes de la Mesa, després de ser les més votades en el ple de constitució.





Caula ha obtingut el suport d'ERC, Junts i la CUP, i serà vicepresidenta primera, mentre que Granados ha reunit el del PSC, comuns, Cs i el PP, i serà la segona, perquè han quedat per davant de Sergio Macián (Vox), que ha aconseguit els vots del seu grup.





Abans d'aquesta votació, els diputats han elegit la presidenta del Parlament, Laura Borràs (Junts), que ha estat elegida en una segona votació, perquè en la primera es requereix majoria absoluta i no l'ha aconseguida.





Després de les votacions per elegir la presidenta i les dues vicepresidències, els diputats hauran de tornar a votar en aquesta sessió per elegir els quatre secretaris de la Mesa, que tornarà a tenir majoria independentista, com en les dues últimes legislatures.





El ple del Parlament s'ha celebrat per primera vegada a l'Auditori de la cambra catalana i no a l'hemicicle, amb l'objectiu de mantenir les distàncies i les mesures de seguretat per la pandèmia del coronavirus.













SECRETARIES PEL PSC, ERC, JUNTS I LA CUP













L'última votació, que s'ha acabat poc abans de dos quarts d'una, ha servit per escollir les quatre secretaries de la mesa, que finalment han confirmat les 3 persones que ja estaven previstes.

Aquestes són Ferran Pedret, del PSC, en la primera, Jaume Alonso-Cuevillas, de Junts en la segona, i Pau Juvillà, de la CUP en la tercera.





Per ocupar la quarta ha estat escollit el diputat de la CUP Rubén Wagensberg, que ha empatat a vots amb Juvillà, però Sergi Sabrià, d'ERC, ha intervingut per rebutjar una segona votació i cedir la tercera a Juvillà, i acceptar la quarta per Wagensberg.









LES VOTACIONS





L'elecció de la mesa s'ha fet en tres votacions: primer, la presidència; després, les dues vicepresidències, i, finalment, les quatre secretaries. La constitució la presideix la mesa d'edat, formada pel diputat de més edat i els dos més joves.





La sessió és excepcional per la pandèmia: no es fa a l'hemicicle, sinó a un auditori adaptat, i als diputats i diputades se'ls ha pres la temperatura quan accedit a la cambra. Els nous diputats han començat a arribar al Parlament després de les 8 del matí, i els ha rebut una dotació dels Mossos d'Esquadra amb el vestit de gala i en formació.









ABSÈNCIES I ARRIBADES





Una absència destacada ha estat precisament la del diputat de la CUP Pau Juvillà, perquè està en quarantena per haver estat en contacte amb una persona positiva de Covid-19: En el futur tindrà un paper important al Parlament, perquè ocuparà una de les quatre secretaries, el primer membre de la CUP que ho serà. De fet, va ser l'aposta d'aquest partit per presidir el Parlament.





Entre les arribades, una de les més esperades i celebrades ha estat la de Meritxell Serret, tornada aquest dijous mateix de Bèlgica per sorpresa després de més de tres anys d'exili.





Han sortit a rebre-la diputats d'ERC, Junts i la CUP, i també integrants del govern en funcions, que li han dedicat un llarg aplaudiment.





Una altra arribada destacada ha estat la de l'expresidenta Carme Forcadell, que hi ha anat per seguir la sessió com a convidada, igual que altres expresidents, com Núria de Gispert i Ernest Benach, i també l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, entre altres.