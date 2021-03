Vilalta (ERC) felicita Borràs i celebra la majoria independentista

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha felicitat aquest divendres a la nova presidenta de Parlament, Laura Borràs, i ha confiat a poder arribar a un acord per formar el Govern i investir el candidat republicà a la Presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, "el més aviat possible".









Marta Vilalta (EP)













En roda de premsa després del ple de constitució de la XIII legislatura, en què Borràs ha estat investida com a presidenta de la Cambra catalana, ha celebrat que hi hagi una majoria independentista a la Mesa i ha defensat que aquest acord es traslladi a la formació de l' pròxim Govern: "el compromís està i és poder fer el debat investidura abans del 26 de març", la data límit per celebrar el primer ple d'investidura.





Després que els comuns hagin donat per fet que seran a l'oposició, la portaveu republicana ha afirmat que la voluntat d'ERC continua sent incloure a aquesta formació al futur Govern --una cosa que el partit de Jéssica Albiach rebutja perquè no vol estar en el mateix executiu que Junts--, però ha retret que per poder arribar a acords haurien de "deixar de ser la crossa del PSC" i fer gestos que facilitin un pacte, cosa que creu que no han fet en les negociacions de la Mesa.





Preguntada per que Borràs no hagi esmentat en el seu discurs al president de Parlament sortint, Roger Torrent, i només s'hagi referit a Carme Forcadell, Vilalta ha reivindicat als dos expresidents perquè considera que sempre han defensat la sobirania de la Cambra i ha dit que Borràs ha d'explicar per què no ho ha citat: "Si no ho ha citat queda en evidència qui no ha volgut nomenar els seus antecessors i, com segur que té un motiu de fons, ja ho explicarà".





A més, sobre la situació judicial de Borràs ha assegurat que s'ha fet "un vot de confiança" per investir-la com a presidenta de Parlament i ja es veurà si en el futur es coneixen més informacions sobre la seva causa.