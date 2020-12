ERC aprova les seves llistes electorals per al 14F amb Aragonès com a número 1

El Consell Nacional d'ERC ha aprovat les seves llistes electorals per concórrer a les eleccions catalanes previstes per al 14 de febrer amb el vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, com a candidat a la Presidència.





En la seva intervenció, Aragonès ha defensat que les llistes d'ERC conformen un "equip coral que representa la manera de veure la política d'ERC: que el lideratge és compartit i que el que importa és l'equip i els valors republicans".





En aquest sentit, ha posat en valor que les llistes electorals uneixen "veus diverses" d'orígens, llengües i trajectòries personals i polítiques, cosa que -ha assegurat- reflecteix la diversitat de la ciutadania a Catalunya.





Diversos consellers de la Generalitat encapçalen les llistes, com la consellera de Salut, Alba Vergés, la de Justícia, Ester Capella, o el conseller de Treball, Família i Assumptes Socials, Chakir el Homrani, que el fan per Barcelona.





En el cas de Lleida, el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, ocupa el segon lloc, després de la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta.





Per la seva banda, la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Teresa Jordà, lidera llista de la demarcació de Girona, mentre que el conseller d'Educació, Josep Bargalló, ocupa simbòlicament una de les posicions de la llista per Barcelona .