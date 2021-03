Sabater (CUP) defensa la seva abstenció a la investidura de Borràs

La líder de la CUP al Parlament, Dolors Sabater, ha avisat que els vots de la seva formació "no són un xec en blanc" i ha defensat la seva abstenció en la votació a la presidència de Parlament, que ha guanyat la diputada de Junts, Laura Borràs.









Dolors Sabater (EP)





"No ha estat correcte que fins a l'últim moment no se sabés el nom i no hi ha hagut obertura de Junts per negociar", ha criticat en roda de premsa aquest divendres després de la sessió constitutiva de Parlament.





Ha explicat que "per responsabilitat" han cedit un dels 9 vots de la CUP a favor de Borràs en solidaritat amb l'exconseller Lluís Puig, que no ha pogut delegar el vot perquè la Mesa d'edat se l'ha negat.





Sabater ha reclamat un canvi de rumb polític perquè la crisi no recaigui sobre la majoria, en les seves paraules, i ha subratllat que el paper dels anticapitalistes serà el de condicionar la legislatura i que "no sigui el despropòsit" que creuen que va ser la anterior.





La dirigent cupaire 'ha afirmat que els seus vots han permès que la Mesa sigui independentista i ha mostrat sorpresa per les paraules de la líder dels comuns, Jéssica Albiach, que els ha acusat de ser còmplices de fer a Borràs presidenta: "Nosaltres no hem votat a el PSOE.





Vam dir que el nostre objectiu era frenar un partit que segueix fent gala del 155 ", ha respost als morats.