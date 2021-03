Carrizosa (Cs): el Parlament serà una "eina de destorb a la normalitat democràtica i convivència"

El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha lamentat que en la XIII legislatura al Parlament serà una "eina de destorb a la normalitat democràtica i convivència" a Catalunya, després que els partits independentistes hagin revalidat la seva majoria a la Mesa, amb 5 de 7 representants de.





Carlos Carrizosa (Cs)





En roda de premsa al Parlament després de la sessió constitutiva, ha criticat els discursos del president de la Mesa d'Edat, Ernest Maragall, i de la nova presidenta de Parlament, Laura Borràs, i els atribueix al fet que "el separatisme continua en el seu afany de tensar la política catalana, de polaritzar i de dividir ".





Pel que fa a la marxa del grup de Cs durant el discurs de Borràs després d'haver estat nomenada presidenta de Parlament, Carrizosa ha justificat aquesta decisió per "dignitat i respecte a la democràcia davant l'enfilall de despropòsits que estava proferint Borràs".





Ha lamentat el nomenament de Borràs com a nova presidenta de Parlament, donada la seva imputació per corrupció durant la seva etapa a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC): "Sap que li queda poc al convent i per això fa aquest tipus de discursos flamígers; serà inhabilitada per corrupció i dirà que ha estat per exercir la seva tasca com a presidenta de Parlament ".





Finalment, ha celebrat els nous càrrecs dels socialistes Eva Granados, com a vicepresidenta segona de la Cambra, i de Ferran Pedret com a secretari primer; i ha criticat Vox per la seva "estrena a la Cambra que ha brillat per la seva absoluta inutilitat", ja que els retreu haver-se votat a si mateixos en lloc d'haver utilitzat els seus vots per ampliar els membres constitucionalistes de la Mesa.