Amèrica Central es manté emergida com a conseqüència d'un 'riu de roques' sota el Carib

Canvis diminuts en l'atracció gravitacional han revelat un 'riu de roques' calenta que s'esprem des del Pacífic a través d'una entrada sota Amèrica Central i s'endinsa en el Carib.









Aquest corrent subterrània va començar a fluir fa vuit milions d'anys, quan es va obrir la porta d'entrada a Amèrica Central, elevant el llit marí suprajacent diversos centenars de metres i inclinant cap al nord-est, cap a les Antilles Menors. Investigadors de la Universitat de Houston publiquen la troballa a Nature Communications.





Una imatge de la superfície deformada de la Terra del Carib mostra la seva inclinació a causa del mantell que flueix cap a l'est sota el Carib que empeny cap amunt el Carib occidental (EP)









Els geòlegs han pensat durant molt temps que les plaques tectòniques es mouen perquè són arrossegades pel pes de les seves porcions que s'enfonsen i que una capa subjacent, calenta i més tova, anomenada astenosfera, serveix com a lubricant passiu. Però el nou estudi descobreix que la capa en realitat flueix vigorosament, movent-se prou ràpid com per impulsar els moviments de les plaques.





SENSE EL SEU SUPORT, CENTRAL ESTARIA SOTA EL MAR

"Sense el suport addicional generat per aquest flux en l'astenosfera, parts de Centreamèrica encara estarien per sota del nivell de la mar. Els oceans Atlàntic i Pacífic estarien connectats sense necessitat de Canal de Panamà", va dir en un comunicat el coautor de l'estudi Lorenzo Colli , professor assistent de geofísica, geodinàmica i estructura del mantell al Departament de Ciències de la Terra i Atmosfèriques.





Les troballes estam basats en canvis en l'atracció gravitacional detectada per satèl·lit dins el Carib i en imatges de tomografia del mantell, similar a una tomografia computada, de l'astenosfera sota el Carib.





Tenen implicacions per comprendre la forma de la superfície de la Terra, de la seva evolució en el temps a través de l'aparició i desaparició de mars poc profunds, ponts terrestres baixos i les forces que mouen les plaques tectòniques i causen terratrèmols.





Un altre descobriment fascinant, segons els investigadors, és que l'astenosfera es mou 06:00 polzades per any, el que és tres vegades més ràpid que una placa mitjana. Pot moure independentment de les plaques superposades i arrossegar en una direcció diferent.





"Això desafia la noció que la subducció és sempre el motor", va explicar Jonny Wu, coautor de l'estudi i professor assistent de geologia estructural, tectònica i estructura del mantell. "Penseu en les plaques que es mouen com un disc d'hoquei d'aire i es lubriquen des de baix. En canvi, el que trobem és que la taula d'hoquei d'aire està imposant les seves pròpies corrents en el disc que es mou, creant un moviment de baix a dalt que no ha estat bo reconegut, i això es quantifica aquí".