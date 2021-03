López Miras (PP) inclou els tres diputats de Cs al Govern de Múrcia perquè la moció de censura fracassi

El president de la Comunitat de Múrcia, Fernando López Miras, ha comunicat en roda de premsa la inclusió en el seu Govern de tres dels sis diputats de Cs a la regió, amb la qual cosa dóna per fracassada la moció de censura que aquest partit havia presentat juntament amb els socialistes a l'Assemblea murciana.





El president de la Comunitat, Fernando López Miras, juntament amb la vicepresidenta, Isabel Franco, i la diputada de Ciutadans, Vall Miguélez (EP)













Els tres diputats presents a la roda de premsa, Isabel Franc, Vall Miguélez i Francisco Álvarez, han anunciat que votaran en contra.





Franco ha assegurat que representa "a el partit que va signar l'acord de govern al maig 2019, a Ciutadans" perquè així s'ho han transmès "afiliats, càrrecs públics i regidors", que li han assenyalat que és "l'actitud més responsable a hores d'ara ".





No ha reconegut més pacte que el que va signar, com a representant de Ciutadans, amb Fernando López Mires al juny de 2019. "En el seu moment el vaig signar en representació de Cs i avui em sento igualment compromesa amb el meu partit", ha defensat.





Ha argumentat que les dificultats econòmiques i laborals que travessen milers de murcians "ens exigeixen als responsables polítics exemplaritat i decor; oferir credibilitat i també certesa, per això no ens anirem a cap lloc".





"El Govern va a continuar treballant en la mateixa línia, amb responsabilitat, no és el moment de política, sinó de la responsabilitat, aquesta que ens crida a la reactivació econòmica ja que ningú quedi enrere, i ho va a fer amb el mateix govern de coalició de Cs i el PP ", ha insistit.





"Mentre que els ciutadans es contagien; els nostres sanitaris es deixen la pell en hospitals i centres sociosanitaris; mentre els nostres autònoms, empresaris i comerciants es veuen obligats a assumir les restriccions, i mentre els treballadors pateixen per no saber que els espera demà, no és moment per a cap joc d'ambicions polítiques", ha defensat, al temps que ha explicat que" no hi ha arguments que justifiquin una moció de censura".





S'ha mostrat molt dura amb els que "van decidir que, davant les lògiques dificultats que presenta un govern conjunt entre diferents formacions polítiques, era més còmode ambicionar i repartir-butaques de treballar units i lluitar per entendre'ns".





"Ens han obligat a prendre una decisió que havia de ser ràpida pels moments que viu la Regió, just quan es comença a parlar d'una quarta onada, quan el treball de tots ha estat gran; aquest treball que no es pot veure eclipsat per interessos personals ", ha insistit Franco.





COMPROMÍS AMB ELS CIUTADANS

Ha reiterat que la seva decisió, i la dels dos diputats de Ciutadans que l'han acompanyat en la roda de premsa, "és complir la nostra paraula per a seguir servint als murcians amb estabilitat, treball i certesa".





Per la seva banda, López Miras ha recordat que el 26 de maig de 2020 Isabel Franco i ell, com a representants de Cs i PP, van signar un compromís de govern que "s'ha complert de forma escrupolosa i de què han sortit beneficiats tots els murcians" .





Un govern que ha fet front a dues de les situacions més complicades i dramàtiques de l'últim segle a la Regió: la DANA i una pandèmia "contra la qual encara estem lluitant, i que és la nostra prioritat absoluta", ha subratllat el president.





"Desgraciadament", ha lamentat, "alguns han pensat que ja no havia de ser així, i que la vida i el futur dels murcians no són l'important, sinó que és més important una butaca".





En aquest sentit, ha relatat com durant els últims tres dies els murcians i la resta d'espanyols "han assistit perplexos a un espectacle vergonyós i lamentable, alguns dels seus representants, els que haurien d'estar vetllant per ells, han anteposat el seu interès particular al general".





Per això, tant la vicepresidenta Isabel Franco com el mateix López Mires s'han dirigit "de manera especial a totes aquelles persones que ho estan passant malament, a aquells als quals la preocupació de tenir un familiar malalt, d'enfrontar la pandèmia o de tenir de tancar un negoci, han sumat el desassossec generat per alguns polítics ".





Ha ressaltat que "les ambicions personals d'uns pocs mai poden triomfar", pel que ha celebrat que guanyi "la responsabilitat, el compromís i, el més important, la Regió de Múrcia, una regió que no es mereixia ser escenari d'un intercanvi de butaques, ni veure sobresaltada i assaltada pels que han demostrat que res els importa més que ells mateixos ".





"No és moment de distraccions, no es pot perdre ni un moment", per això ha exigit al PSOE i a la senyora Martínez Vidal que retirin la moció de censura, "que no permetin que la Regió de Múrcia passi per un circ motivat únicament per l'ambició personal ".





En aquest punt, ha volgut agrair "el compromís i responsabilitat d'Isabel Franc i diputats del seu partit, per tenir clares les prioritats, per prioritzar a la Regió de Múrcia sobre tota la resta, per fer que aquesta terra sigui un exemple tot i que alguns hagin intentat torpedejar-la".

NOU GOVERN REGIONAL

En la mateixa compareixença, el president López Miras ha anunciat la nova formació de Govern, "forta i sòlida", en el qual entren els tres diputats de Ciutadans que votaran en contra.





Concretament, el Govern regional seguirà presidit per Fernando López Miras; seva vicepresidenta i consellera de Dona, Igualtat, LGTBI, Famílies i Política Social continua sent Isabel Franc; conseller de Presidència i Hisenda, Javier Celdrán; entra Vall Miguélez com a consellera d'Empresa, Indústria i Portavocía (fins ara ocupada per Ana Martínez Vidal); Consellera de Turisme, Joventut i Esports, Cristina Sánchez; consellera d'Educació i Cultura, Esperanza Moreno; i conseller d'Aigua, Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Ambient, Antonio Luengo.





Com a conseller de Transparència, Participació i Administració Pública, Antonio Sánchez Lorente; conseller de Foment i Infraestructures, José Ramón Deu de Revenga; conseller de Salut, José Antonio Pedreño; i com a conseller d'Ocupació, Recerca i Universitats entra Francisco Álvarez.