Unes infermeres van a buscar a una dona gran que no va acudir a vacunar-se i descobreixen que porta 12 anys morta a casa

El passat 25 de febrer, unes infermeres escoceses van trobar el cos sense vida de Christina Malley, una dona resident a Aberdeen que havia estat cridada a una cita per vacunar-se contra la covid-19.





A el veure que la dona, de 80 anys, no va acudir a la cita que tenia per vacunar-se, les infermeres van decidir anar a casa seva per vacunar-hi. A l'arribar, el seu marit va obrir la puerte i els va dir que Christina no era a casa i que s'havia anat a l'estranger, però les infermeres van veure a la llunyania el cos sense vida de la dona i van trucar a la policia.





La Policia, que va acudir a la casa, va confirmar que el cos era de Christina Halley i va obrir una investigació. A l'sembla, la dona podria portar morta uns 12 anys: "Les investigacions ens fan pensar que Christina Malley podria haver mort fa més d'una dècada, possiblement fa 12 anys", assegura el medi Daily Record, que explica que, segons la policia, la investigació segueix en curs.