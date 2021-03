Detinguts dos homes a Esparreguera per tràfic de drogues i frau elèctric

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 29 anys com a presumptes autors de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric al municipi d'Esparreguera (Barcelona), segons ha explicat la policia catalana en un comunicat aquest diumenge.





Desmantellades dues plantacions de marihuana al municipi d'Esparreguera (EP)









La investigació va començar al febrer quan agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Martorell (Barcelona) van tenir coneixement que podria haver una plantació de marihuana en dues cases situades en una urbanització al municipi barceloní d'Esparreguera.





En aquesta zona s'havien produït caigudes de línia importants com a conseqüència d'un elevat consum de llum, i els investigadors van comprovar costat dels tècnics de la companyia de llum que hi havia "un consum desproporcionat per a un domicili" en les dues cases.





Els agents van aconseguir acreditar que a l'interior de les dues cases hi havia una plantació de marihuana i el 9 de març van realitzar una entrada i registre en què es van intervenir més de 1.500 plantes i van detenir els dos homes.





Els detinguts van passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar la seva llibertat amb càrrecs mentre la investigació continua oberta.