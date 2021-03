Edmundo Bal carrega contra el PP: "està disposat a pagar el que calgui per comprar a membres de CS"

El portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés dels Diputats, Edmundo Bal, ha advertit que el Partit Popular "ha obert la caixa B i està disposat a pagar el que calgui per comprar a membres de Ciutadans".





Edmundo Bal (EP)









"Sembla que el PP ha obert la caixa B i està disposat a pagar el que calgui per comprar a membres de Ciutadans", ha assenyalat el portaveu de la formació taronja en una publicació al seu compte de Twitter.





Així ho ha manifestat Bal després que el fins ara senador de Ciutadans i exsecretari d'Organització del partit durant l'etapa d'Albert Rivera, Fran Hervías, anunciés que abandona la formació 'taronja' i la seva acta com a parlamentari a la cambra alta per desavinences amb l'actual direcció del partit encapçalada per Inés Arrimadas, a la qual acusa de convertir-se en "una crossa més del sanchisme", i s'ha sumat a les files del partit Popular.





En aquest context, Edmundo Bal ha assegurat que són molts els que tenen "dignitat" i que no es vendran "per res de món". "Seguirem defensant el centre, la regeneració i la llibertat", ha sentenciat.