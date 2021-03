Després d'un any de pandèmia, gairebé 5.000 locals d'oci nocturn han tancat i el sector acumula pèrdues de 2.580 milions

Un any després de declarar l'estat d'alarma a Espanya ja han tancat 4.933 locals d'oci nocturn i el sector acumula pèrdues de 2.580 milions d'euros, segons l'Estudi d'Impacte del Coronavirus en el Lleure Nocturn i els Espectacles.





La sala Razzmatazz (EP)













En concret, les últimes dades, difosos per la Federació Nacional d'Empresaris d'Oci i Espectacles Espanya de Nit, reflecteixen que els 4.933 locals tancats representen el 29,8 per cent dels 16.500 que existien al març de 2020.





A més, l'estudi assenyala que la caiguda en la facturació de l'oci nocturn està xifrada en 16.800 milions d'euros després de les restriccions imposades fa un any per limitar la transmissió de la Covid-19.





El sector adverteix que la seva capacitat de resistència "es troba al límit", amb unes pèrdues acumulades per cada discoteca de més de 300.000 euros, i per cada bar de copes o sala de concerts de més de 150.000 euros, així com un retrocés en la facturació del 84 per cent.





Aquesta situació, segons assegura Espanya de Nit, pot provocar que si abans de l'estiu no es reobren els locals, o s'injecta un pla d'ajudes econòmiques directes al sector, el 70,2 per cent de les pimes de l'oci nocturn pot "acabar desapareixent durant aquesta primavera que ".





Per això, l'organització reclama a l'executiu central i a les comunitats autònomes que reconeguin la "crítica" situació de sector dissenyant un pla de mesures específic comptant amb els recursos del Pla de Mesures extraordinàries de Suport a la Solvència Empresarial, aprovat en el passat Consell de Ministres per rescatar el sector de l'oci nocturn i els espectacles.





Així mateix, consideren necessari suspendre el pagament d'impostos i ajornar constrenyiments i embargaments que permetin mantenir congelada la situació econòmica del sector i la seva supervivència fins al final de la crisi del coronavirus.





Per tot això, Espanya de Nit ha posat en marxa una nova acció reivindicativa sota el lema 'Un any tancats, ¡Rescat ja!' per exigir una compensació econòmica urgent i denunciar els principals problemes provocats per les escasses ajudes existents.





AJUTS HAN ARRIBAT "MASSA TARD"

Per la seva banda, la patronal de l'oci nocturn Spain Nightlife ha lamentat que les ajudes "han arribat massa tard", en referència al Reial Decret de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19, aprovat per el Govern divendres passat i publicat al Butlletí Oficial de l'Estat d'aquest dissabte.





A més de considerar que han arribat "massa tard", la patronal creu que "són del tot insuficient" ja que un terç dels locals d'oci nocturn d'Espanya, tot i estar inclosos entre els 96 CNAES que donen dret a sol·licitar les mateixes , "no podran accedir-hi per no trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries o amb la Seguretat Social, o en concurs de creditors o bé per haver perdut el seu local i no poder continuar l'activitat".





En aquest sentit, el secretari general de Spain Nightlife, Joaquim Boadas, ha explicat que, després que la gran majoria d'empreses del sector acumulin un any sencer "sense facturar ni un sol euro" i arrossegant "moltíssims despeses i deutes acumulats", és "molt difícil que puguin estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social".





"Això és culpa exclusiva de l'Administració i en gran part de l'Estat, per no haver aportat ajudes directes molt abans a les empreses sobre la base de la seva facturació o contribució de l'exercici 2019 com s'ha fet en altres països, o, al menys, haver accedit a suspendre o ajornar els tributs o cotitzacions corresponents a l'exercici 2020, ja que tot això les ha estrangulat financerament ", ha criticat Boadas.





Per la seva banda, el president de la patronal, Tito Pajares, ha qualificat de "cop baix" el fet de no haver suspès o ajornat el pagament dels tributs i cotitzacions meritades durant l'exercici 2020 i "ara exigir als empresaris trobar-se al corrent de les seves obligacions per accedir a les ajudes".





"Portem temps advertint el risc que entre un 60 i un 70 per cent de les empreses del nostre sector tanquin definitivament", ha afirmat Pajares, destacant que si tanquen "es van a destruir més de 200.000 llocs de treball".