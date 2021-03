Colau s'enfronta a problemes judicials per desatendre a entitats veïnals

L'Ajuntament de Barcelona torna a enfrontar-se amb un problema judicial i augmenta la col·lecció de querelles criminals. Aquest cop a la Regidoria d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, dirigida per Eloi Badia, mà dreta d'Ada Colau.





L'Associació de Veïns Vallcarca-Penitent s ultima una querella contra Badia i altres implicats en la transformació immobiliària en l'únic barri de Barcelona que compta amb un pont d'obra civil segons informa moncloa.com





Des de la seva arribada a l'Alcaldia, Colau ha dedicat gran part de la construcció d'habitatges socials a aquest barri. Els veïns només es queixaven mitjançant protestes, però cap querella, fins ara. L'últim projecte al barri amenaça un petit parc al costat de la Ronda de Dalt.





La Regidoria de Badia ha donat llum verda a la construcció de 34 habitatges socials en l'única zona verda queda al veïnat.





L'Ajuntament ha desatès les peticions dels veïns, i aquests acudiran pròximament a la Justícia per presentar una querella per prevaricació i delicte mediambiental.





A més de Badia i segons monlcoa.com hi haurà altres membres de l'Ajuntament querellats, alguns d'ells de el Districte de Gràcia, de què també és regidor.





Abans de presentar la querella, aquests veïns havien presentat un escrit de requeriment urbanístic-mediambiental davant els querallados i la tinent d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, després de la modificació de el pla general urbanístic de la zona.





El parc pel qual lluiten els veïns de Vallcarca





L'Ajuntament va donar llum verda la revisió del catàleg patrimonial de la zona, comptant amb 1.026 finques protegides, i obligava a mantenir parcs i jardins. La modificació, però, fomenta la implementació de l'habitatge protegit i la bona convivència dels habitatges, activitats i equipaments; i l'espai lliure, que inclou els carrers, places, jardins públics i privats i altres espais no construïts on es vol implantar un sistema ambiental que augmenti la biodiversitat. Així, al parc de la Ronda de Dalt s'edificaran les 34 habitatges.





Els veïns defensen que és un parc utilitzat majoritàriament per jubilats, com ho són el 50% dels membres de l'associació. A més, Badia no realitzat l'habitual "participació ciutadana", malgrat ser una de les senyes d'identitat de la formació estatge.





CASA BUENOS AIRES I JANET SANZ





No seria la primera querella contra un regidor de Colau. London Private Company, empresa barcelonina propietària de la Casa Buenos Aires (Vallvidrera) ha presentat una querella contra Sanz per cometre presumptament delictes d'omissió de l'obligació de perseguir delictes, prevaricació i obstrucció a la justícia.





La col·lecció de querelles que amenaça els regidors de Colau. foto @EP





L'edifici era un antic hotel, okupat després i l'Ajuntament va realitzar canvis en el pla general metropolità per obligar a construir en l'immoble pisos dotacionals. Els propietaris han argumentat que s'han comès greus delictes, ja que va denegar la llicència d'hotel, però sí imposar aquests requisits. En aquest immoble, Colau volia aixecar 37 allotjaments dotacionals. Fins ara, Sanz es manté en el càrrec tot i la imputació.





Colau dóna 27 subvencions a associacions afins a BComú



Mentrestant, el govern d'Ada Colau ha repartit almenys 27 subvencions a associacions afins al seu partit, Barcelona en Comú (BComú), en 2020. El conglomerat d'entitats comparteixen seu amb el Observatori DESC, situat en el número 43 del carrer Casp de la Ciutat Comtal, on va treballar Colau durant el seu passat d'activista professional.



Segons figura en la primera ronda de subvencions de 2020 lliurada per l'ajuntament, en les destinades a projectes concrets, les associacions i cooperatives afins als comuns tornen a sortir beneficiades. S'emporten ajudes per a 27 intervencions a la ciutat. Així ho informa Crònica Global.



Fins a 21 d'aquests projectes pagats amb diners de les arques municipals es pilotaran des de Grup Ressons, un conjunt de cooperatives situat en el número 43 del carrer Casp de Barcelona, on també està Observatori DESC, entitat social que va emprar a Colau quan aquesta era líder de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH).



La quantia és molt petita, prop de 100.000 euros, però s'anticipa a les rondes amb més subvencions municipals: les que premien projectes d'Economia Social i les ajudes a l'acció comunitària. Però encara no s'han repartit per culpa de la pandèmia.



Abans que l'Ajuntament de Barcelona assigni les seves subvencions més sucoses per a 2020, els pagaments a projectes ja anticipen tendències. Cinc cooperatives del número 43 del carrer Casp, s'emporten 58.250 euros. Són Sostre Cívic, Crític --mitjà de comunicació afí als comuns--, iActa Sociojurídica, Opcions i Celobert.



A aquesta xifra se li sumen els projectes d'altres associacions afins que pagarà l'Ajuntament. Irídia s'emportarà 20.000 euros per al centre de denúncies contra la violència institucional Saidavi. Enginyers sense Fronteres (ESF), on va treballar de project manager Eloi Badia, actual regidor de Transició Ecològica i Emergència Climàtica, ingressarà 4.500 euros.



La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), a l'espera de la gran ajuda anual de l'Ajuntament per a "assessorament veïnal", ingressa 2.375 euros per a la iniciativa Decidim Participar. DiomCoop, la cooperativa de exmanteros, 8.500 euros. Aprosex, que brega per la regulació del treball sexual, la mateixa postura que defensa BComú enfront de les feministes abolicionistes, pessiga 2.950 euros. Unes altres, el sindicat de treballadores sexuals que advoca pel mateix que Aprosex i BComú, la legalització de la prostitució, s'emporta 3.000 euros del govern sociocomún.