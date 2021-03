El Comitè d'Ètica de l'Ajuntament de Barcelona reprova Colau per un cas de "portes giratòries"

Ada Colau ha permès un cas de portes giratòries en el seu partit: el cas té a veure amb Gala Pin, exregidor a Ciutat Vella, que va deixar l'ajuntament acostar-se a la Fundació Goteo, que va rebre 287.000 euros en subvencions gràcies a Pin.





Ada Colau (EP)





Gala Pin va participar en el ple de l'Ajuntament del 16 de novembre, en el qual es va aprovar un acord entre l'Ajuntament i la Fundació Degoteig per al projecte "conjuntament: Campanya de Finançament Col·lectiu amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona". El programa es va excloure de la convocatòria per "raons d'interès públic" i va rebre 136.000 euro, que se sumaven als 15.000 euros de l'Institut de Cultura de l'Ajuntament (ICUB) d'un altre projecte aquest mateix any i a 136.000 euros de l'ICUB el 2018.





A principis de 2020 la Fundació Degoteig va contractar a Gala Pin durant mig any i li pagava una nòmina superior a les 1.500 euros per jornada completa i de 1.400 per jornada reduïda. Després de treballar-hi, va presentar tres al·legacions al Comitè i va assegurar no haver incomplert el codi ètic de l'Ajuntament perquè, segons ha dit, "no tenia relació directa en la concessió".





El Comitè sí que va considerar que Pin no podia treballar per Fundació Degoteig i creu que incompleix el codi i que cap regidor "poden prestar serveis en entitats privades que hagin resultat afectades per decisions en què hagin participat" els dos anys següents d'abandonar el seu càrrec com a regidor.





És per això que en l'informe asseguren que "el Comitè d'Ètica recomana a la Sra. Gala Pin que, en el futur, tingui més cura de respectar les limitacions a les activitats que es poden realitzar un cop s'ha deixat un càrrec públic i , d'aquesta manera, procuri un comportament més conforme amb l'ètica pública que necessitem ".





JUNTS DEMANA A COLAU QUE RECTIFIQUI

Des del grup municipal de Junts demanen que Colau demani disculpes públicament i reprovi a Pin, a més d'evitar futurs casos semblants.





De moment, lluny de demanar disculpes, Colau ha defensat a Pin en nombroses ocasions. "Estic profundament orgullosa de l'exregidora Gala Pin, perquè és una de les persones més honestes, més íntegres i més compromeses amb el bé comú que jo he conegut en tota la meva vida. Tant de bo algun representant del seu partit li arribés a la sola de la sabata la senyora Gala Pin, una persona que ve dels moviments socials, de dedicar tota la seva vida al bé comú, amb tota la generositat ", va assegurar Colau en el ple de l'Ajuntament.