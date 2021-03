La Generalitat es planteja obrir bars i restaurants en horari nocturn

@EP









La consellera de la Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha assegurat aquest dilluns que l'executiu català es planteja obrir la restauració i hostaleria en l'horari nocturn per a permetre el servei de sopars: "És una de les mesures que s'han de posar sobre la taula ".





En una entrevista aquest dilluns de La2 i Ràdio 4, Budó ha dit que amb les dades que hi ha "a hores d'ara i amb la tendència de baixada des de fa moltes setmanes", considera que es pot replantejar l'obertura dels restaurants en horari de nit .





"Ja va sent el moment de donar aquest aire que hem de donar a la gent i als negocis. Aquest matí llegia la incidència i impacte psicològic que està tenint sobre la nostra població aquesta pandèmia, que ja fa un any que dura", ha afegit.





Preguntada per si l'aixecament del confinament comarcal --que ha entrat en funcionament aquest dilluns-- es prorrogarà més enllà dels 15 dies previstos, la portaveu ha dit que així serà excepte si hi ha "un daltabaix", i reafirma que l'objectiu és anar aixecant mesures progressivament i no haver de tornar enrere.





Sobre si l'obertura de l'oci nocturn és una altra de les mesures que estan sobre la taula, Budó ho ha descartat i diu que està "100% segura que l'oci nocturn no obrirà d'aquí a 15 dies" i que cal valorar quin serà el millor moment per recuperar aquesta activitat.