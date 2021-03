ERC i Junts dissenyen els seus acords entre menyspreus, desconfiances i diferències

Els menyspreus, desconfiances i diferències entre ERC i JxCat no representaran un obstacle insalvable perquè les dues formacions dissenyin la consecució d'un acord de governabilitat amb el suport de les CUP des de fora de el Govern català de no produir-se una majúscula sorpresa.





Després d'obrir-oficialment la tretzena legislatura de Parlament amb un demolidor menyspreu en el seu discurs de la flamant presidenta de JxCat, Laura Borràs al seu predecessor, el republicà Roger Torrent, a què va retreure que "la passada legislatura no es va preservar la inviolabilitat" de la Cambra catalana, la següent etapa passa per la formació de l'Executiu amb la data límit del proper dia 26 de març per a la celebració del debat d'investidura.





Aquest és, en principi, el dia pactat per Junts i ERC per investir com a president a Pere Aragonès llevat que les CUP forcin una segona votació al Parlament per al dia 28, Diumenge de Rams o fins i tot que JxCat afavoreixi una investidura "fallida" que permeti més temps per seguir pressionant i negociant.





Les negociacions progressen lentament i en l'horitzó apareixen algunes protagonistes de gran futur pes una vegada "situada" Laura Borràs que, no ho oblidem, està sent investigada per un cas de fraccionament de contractes quan dirigia la Institució de les Llestres Catalanes (ILC ) per indignació de l'oposició que observa com la segona màxima autoritat de Catalunya està imputada per presumpta prevaricació, frau administratiu, malversació i falsedat.





ERC i Junts formaran Govern amb el suport exterior de les CUP. A la imatge, el "presidenciable" Aragonès conversa amb la flamant presidenta de Parlament. foto @EP





Amb Borràs a la presidència de Parlament des de la qual maquina una reforma del reglament perquè les diputades i diputats només siguin suspesos dels seus càrrecs "en cas de sentència ferma", Junts aspira a situar Elsa Artadi com un gran actiu en la vicepresidència del Consell de Govern i la titularitat de la cartera d'Economia. Volen tenir competències plenes sobre la gestió dels fons "Next Generation" de la Unió Europea. Topen amb ERC que pensa en el seu incombustible comissionat Miquel Puig per gestionar l'allau de milions.





Els republicans, alhora, estudien un cop d'efecte amb la creació d'un Departament de "Igualtat i Feminismes" en un Executiu que Aragonès urgeix a formar "el més ràpid possible". El repartiment del pastís en les àrees de Comunicació no serà un tema intranscendent en tant que a Interior i amb el debat de canvis en el model policial que s'exigeix des de les CUP després de la recent espiral de violència, no sembla que hagi de canviar la norma tàcita que la Conselleria sigui ocupada pel partit que ostenta la presidència.





La figura de l'expresident de Parlament, Roger Torrent, com a portaveu de la Generalitat en substitució de Meritxell Budó està sobre la taula. Les negociacions avancen lentament per acabar de perfilar el full de ruta de l'Executiu de coalició format per ERC i JxCat i els noms que conformaran el Govern. "Literalment s'odien entre republicans i Junts" sentència a aquest diari un diputat electe en la nova Cambra catalana. No serà un obstacle insalvable per a la proclamació de Aragonès i el disseny del Govern català.