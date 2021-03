L'EMA està "fermament convençuda" que la vacuna d'AstraZeneca té més beneficis que riscos

L'Agència Europea del Medicament (EMA) segueix "fermament convençuda" que els beneficis de la vacuna d'AstraZeneca contra la COVID-19 superen els riscos d'efectes secundaris i de moment no ha trobat "indicis" que demostrin que els casos de trombosi registrats en persones que han rebut aquesta vacuna estiguin relacionats amb la seva administració.





Vial amb la vacuna d'AstraZeneca (EP)













Així ho ha assegurat la directora gerent de l'EMA, Emer Cooke, en una roda de premsa en què ha explicat que l'organisme està avaluant "en profunditat" els casos de coàguls que han estat detectats pels Estats membres per determinar si efectivament estan relacionats amb la vacuna d'AstraZeneca o es tracta d'una "coincidència".





L'EMA arribarà a una conclusió al respecte aquest dijous, però Cooke ha repetit el missatge que la institució ha traslladat ja en diverses ocasions des que la setmana passada diversos països informessin sobre casos de trombosi en persones vacunades prèviament amb aquesta vacuna i una dotzena d'ells , entre d'altres Espanya, Alemanya, França o Itàlia, decidissin paralitzar temporalment les injeccions.





"Encara estem fermament convençuts que els beneficis de la vacuna d'AZ per prevenir la COVID-19 amb els seus riscos associats d'hospitalització supera els riscos dels efectes secundaris", ha expressat. "En l'actualitat no hi ha indicis que la vacunació hagi causat aquestes condicions", ha afegit.