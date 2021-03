Set anys de presó per a un home que va intentar matar a cops de porra i ganivetades la seva dona

L'Audiència Provincial de Biscaia ha condemnat un home a una pena de set anys de presó, per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, a l'intentar matar al juliol de 2019 al domicili conjugal de Portugalete a la seva llavors dona, de 63 anys , a la qual va propinar diversos cops al cap amb una porra de defensa, que tenia en el seu poder ja que era vigilant de seguretat, i a la qual va apunyalar. La víctima va barallar amb el seu agressor, de què va aconseguir desfer-se, i va demanar auxili a una veïna, que va alertar l'Ertzaintza.





El tribunal aplica les circumstàncies agreujants de parentiu, de cometre el delicte per raons de gènere i l'atenuant molt qualificada d'embriaguesa. A més, li prohibeix acostar-se a la seva dona a una distància inferior a 500 metres, al seu domicili, lloc de treball o qualsevol altre en què es trobi o freqüent. L'acusat també té prohibit comunicar-se amb la víctima per qualsevol mitjà o procediment per termini de quinze anys.





Un cop complerta la pena privativa de llibertat, la sentència imposa a l'acusat la mesura de llibertat vigilada, que consisteix en la submissió a un tractament mèdic de deshabituació extern per termini de cinc anys, ja que presenta un trastorn per consum perjudicial d'alcohol, amb patró de dependència.





A més, aquest haurà d'indemnitzar la seva dona a la quantitat de 1.020 euros per les lesions sofertes, 3.800 euros per les seqüeles i 25.000 euros pels danys morals.

FETS PROVATS

La resolució judicial considera provat que, a data de juliol de 2019, quan va ocórrer l'intent d'assassinat, l'acusat convivia amb la seva dona i un dels seus fills a Portugalete. En els dos últims anys de convivència, la relació es trobava deteriorada, s'havien plantejat la possibilitat de divorciar un any abans dels fets, però no van continuar endavant amb els tràmits i van seguir convivint al domicili familiar, fent vides separades.





Sobre les 15.15 hores del 4 de juliol de 2019, la dona, després d'arribar de fer la compra, es va dirigir a l'habitació a canviar-se de roba, moment en què el seu marit va aprofitar que aquesta es trobava d'esquena per propinar-li cinc o sis forts cops al cap amb una porra de defensa de 48 centímetres de longitud, que tenia amb motiu de la seva professió de vigilant de seguretat.





La víctima, que va començar a sagnar per la zona del cap, va aconseguir tornar-se i al veure que ell tenia encara la porra a la mà, va intentar treure-per evitar que la seguís colpejant. Es va produir un forcejament amb la porra i ella, per alliberar-se, li va clavar un cop de peu a la zona dels genitals.





En el transcurs de la baralla, l'acusat va agafar la seva dona amb força pels braços, va agafar un ganivet de 21,5 centímetres de llarg i full de 9 centímetres, i el va dirigir directament al coll de la seva dona, propinant-li una primera ganivetada que el va impactar a la zona de la barbeta. Tot seguit, el va clavar al coll, el que va provocar que la víctima comencés sagnar abundantment també per aquesta zona.





La dona, per salvar la vida, va intentar llevar-li el ganivet, el que va aconseguir, moment en què aquest li va mossegar la mà i al braç, malgrat la qual cosa ella no va deixar anar el ganivet i a crits va demanar auxili dient "que em mata, que em mata, truca a la policia que em vol matar", dirigint-se a la seva veïna.

SOCORREGUDA PER UNA VEÏNA

La dona es va anar poc a poc escorrent per la porta de la cuina que dóna a un pati interior, on va ser socorreguda per una veïna de pati confrontant. La veïna, que la va sentir demanar auxili, va cridar a l'Ertzaintza, per la qual cosa agents van acudir pocs minuts després.





Com a conseqüència de l'acció, la víctima, de 63 anys d'edat, va patir diverses lesions que van necessitar per a la seva cura, a més d'una primera assistència facultativa de tractament mèdic-quirúrgic.





No es van veure compromesos òrgans vitals, tot i que la localització d'algunes de les ferides (regió cervical i cap) i l'afectació vascular que es va produir en la ferida cervical i que va requerir de contenció mitjançant un punt d'hemostàsia, "són indicadors d'un risc potencial per a la vida de l'agredida, per subjaure en aquestes localitzacions òrgans vitals i estructures vitals ".





El període d'estabilització va ser de 18 dies i, com a conseqüència dels fets, la víctima mostra una reacció emocional "complexa. Compatible amb un trastorn per estrès posttraumàtic complex, propi de les vivències cronificades de violència". A més, necessita tractament psiquiàtric.