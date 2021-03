Els autònoms es planten i demanen un criteri únic per distribuir les ajudes directes

El president de l'Organització d'Autònoms de Catalunya (Autcat), Enric Rius, ha demanat que s'estableixi un criteri únic per distribuir les ajudes directes de Govern de 7.000 milions d'euros per a diferents sectors.





MÉS INFORMACIÓ Inspeccions sorpresa d'Hisenda a les empreses a la vora de la fallida que rebin subvencions

Un autònom baixa la persiana del seu negoci (EP)













Ha assenyalat que, després d'analitzar la mesura publicada al BOE, ha constatat que "hi ha un alt grau d'indefinició en molts aspectes que fa impossible preveure quan arribaran", i ha afegit que s'oblida de sectors com el de transports de mercaderies o el d'oci educatiu i cultural, segons ha informat aquest dimarts en un comunicat.





Així mateix, ha explicat que a hores d'ara es desconeix quina és la quantitat real d'aquests 7.000 milions d'euros que arribaran a Catalunya i amb quin criteri, pel que ha suggerit que es facin servir les dades de la pèrdua de facturació que consten en l'Administració Tributària.





Rius ha reclamat que en els pròxims dies es "s'aclareixin" aspectes que en el text original de Reial Decret Llei són únicament anuncis i que han de permetre conèixer l'abast i el contingut final de les ajudes, tot i que ha reconegut que no espera que sigui un reingrés ràpid.





Ha criticat que s'hagi trigat un any a plantejar donar ajudes directes, quan des de l'organització s'ha estat proposant des del mes de juny de 2020 perquè es pogués mantenir la liquiditat sense necessitat d'endeutar-se en excés.





Per aquesta raó, el president de Autcat ha afirmat que s'ha demostrat que l'administració és com "un gran monstre poc eficient i que alenteix" la posada en marxa de qualsevol mesura que podria tenir impacte directe positiu en les empreses per la complexitat de la tramitació.





En aquest sentit, ha exigit "simplificació i agilitat" en els tràmits i ha recordat que els autònoms, juntament amb microempreses i pimes, representen el teixit empresarial majoritari.