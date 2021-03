Bal assegura que Cs no va intentar una moció de censura contra Ayuso

El portaveu de l'Executiva de Ciutadans i portaveu adjunt al Congrés dels Diputats, Edmundo Bal, ha insistit aquest dimarts que el seu partit no va intentar promoure una moció de censura contra la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP) , i ha denunciat que algunes persones que estan abandonant Cs aquests dies són "dinamiters" que "pretenen destruir Cs des de dins".





Edmundo Bal (EP)





En roda de premsa al Congrés, Bal ha assenyalat que la secretària general de Ciutadans, Marina Bravo, a qui alguns han acusat d'haver anat la setmana passada a l'Assemblea de Madrid per impulsar aquesta acció contra el PP --amb el qual la formació taronja governava en coalició-- i fins i tot d'haver pressionat diputats, "ha desmentit categòricament que hi hagués cap intent de moció de censura".





"És absolutament fals", ha assegurat el diputat, que sosté que el seu partit mai ha pretès trencar l'Executiu del PP i Cs a la Comunitat de Madrid. Per això, considera que Díaz Ayuso va aprofitar dimecres passat que Cs havia presentat sengles mocions de censura al costat del PSOE a la Regió de Múrcia i a l'Ajuntament de la ciutat contra el PP com una "excusa sense fonament" per convocar eleccions anticipades.





CIUTADANS MANTÉ ELS GOVERNS AMB EL PP

Bal ha recordat que la presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas García, va trucar per telèfon al seu homòleg del PP, Pablo Casado, per transmetre-li que no hi hauria moció de censura a la Comunitat de Madrid ni en els altres governs que comparteixen les dues formacions polítiques.

"Amb rotunda claredat: no es trenquen els governs de PP allà on governem amb gent sensata i honrada, com passa a Castella i Lleó, Andalusia, l'Ajuntament de Madrid i molts altres llocs", ha declarat.





A el portaveu parlamentari li han preguntat per les baixes que continua patint Ciutadans --aquest dimarts, dos diputats a l'Assemblea de Madrid, Sergio Brabezo i Marta Marbán, i dimecres el portaveu en les Corts Valencianes, Toni Cantó-- i ha criticat les declaracions "grandiloqüents" que fan en alguns casos quan deixen el partit.





"El que pretenen és, simplement, destruir Cs des de dins, són els dinamiters dins el partit", ha advertit. Així, ha censurat als que reclamen --com Cantó-- "cessar a tothom, independentment que siguin culpables o no" de com es va gestionar la situació a Múrcia, on la moció de censura contra el president regional, Fernando López- Miras, podria fracassar perquè tres diputats de Ciutadans han pactat amb el PP i votaran en contra.





S'HA FET "AUTOCRÍTICA de sobres"

A el fil d'això, Bal ha defensat que en la formació taronja ha fet "autocrítica de sobres" amb la decisió de Carlos Cuadrado i de José María Espejo-Saavedra de deixar de ser vicesecretaris generals del partit, tot i que continuïn en el Comitè Permanent.





"Amb molta generositat, han assumit aquestes responsabilitats en l'error de la gestió de la moció", que "no s'ha produït l'efecte que esperàvem" però que va ser "correcta" perquè buscava "protegir els murcians de la corrupció" de PP, ha argumentat, afegint que en altres partits "mai dimiteix ningú ni se cessa a ningú".





Així mateix, ha ressaltat que, en la reunió que l'executiva de Cs va mantenir aquest dilluns, Arrimadas va reconèixer que no havien estat capaços de transmetre a la ciutadania la gravetat dels "esgarrifosos casos" de corrupció que, al seu parer, justificaven les mocions de censura a Múrcia.





També ha destacat el fet que la líder de Ciutadans decidís integrar en el Comitè Permanent a dirigents que han manifestat opinions crítiques amb la direcció del partit. "Buscava la unitat i va trobar la unitat. D'allí vam sortir tots més forts mirant cap al futur", ha afirmat.





A la pregunta de si l'exconsellera de Cultura i Turisme de la Comunitat de Madrid, Marta Rivera, va recolzar la proposta que va fer la direcció sobre una declaració conjunta de l'Executiva --per reivindicar el projecte de centre de Ciutadans i rellançar-i per rebutjar la operació del PP per captar càrrecs d'aquest partit--, Bal ha respost que "només una persona es va negar en rotund a votar aquestes qüestions per motius de fons", Toni Cantó, que va abandonar la reunió "sense escoltar la resta de companys" .





"ELS QUE ENS QUEDEM SOM MÉS"

Altres dirigents, segons ha precisat, van qüestionar "per motius formals" que es votés això a l'inici de la reunió, però després, en els discursos que es van pronunciar, "tots" van rebutjar la "maniobra orquestrada i pública" de PP i es van reafirmar en apostar pel centre polític.





En aquest sentit, ha afirmat que també aquells en l'Executiva que discrepen d'algunes de les decisions de Arrimadas "es queden en el partit, creuen en el centre" i s'identifiquen amb un Ciutadans que "pacta amb esquerra i dreta buscant la moderació i la utilitat ".





Pel que fa a la possibilitat que se segueixin produint nous abandonaments en la formació taronja, el diputat ha dit que és "impossible preveure" què passarà i ha donat per fet que qualsevol persona que renunciï al seu càrrec o deixi de ser afiliat ho farà per anar-se al PP.





Com la campanya dels populars "és pública i general" i sembla "la jornada de portes obertes als trànsfugues", pot ser que "algú es vegi seduït per l'oferta que li facin", ja sigui a canvi de "càrrecs, diners o poder ", ha apuntat. En qualsevol cas, "els que ens vam quedar som molts, som més, som gent honrada, amb principis i valent", ha subratllat.