Sis països europeus demanen un "mecanisme de correcció" en la distribució de les vacunes

Els caps de govern d'Àustria, Bulgària, Eslovènia, República Txeca, Croàcia i Letònia --aquests dos últims de manera virtual-- han demanat després d'una cimera conjunta un "mecanisme de correcció" en la distribució dels vaccins a la Unió Europea (UE).









Un sanitario prepara una vacuna (EP)





Aquest grup de països ha enviat una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, Charles Michel, en la qual solliciten un mecanisme diferent per repartir les vacunes entre els estats membres.





No obstant això, quan els periodistes els han preguntat per propostes detallades, el canceller austríac, Sebastian Kurz, ha reconegut que la situació "no és fàcil de resoldre" i ha evitat donar respostes concretes, segons recull l'Agència de Premsa d'Àustria.





Kurz fa setmanes que denuncia que la Comissió Europea no té en compte el criteri poblacional i ha criticat els estats de la UE que han adquirit vaccins de manera bilateral, com ara Hongria i Eslovàquia, situació que ha comparat amb un "basar de vacunes".





De la seva banda, el primer ministre búlgar, Boyko Borissov, ha criticat l'incompliment de les mesures per part de les farmacèutiques i ha remarcat que han seguit els consells europeus a l'hora de no comprar "vacunes russes o xineses".





El grup espera mantenir una reunió virtual amb Michel o Von Der Leyen entre aquest dimarts al vespre i dimecres, però Brusselles no ha confirmat la trobada.