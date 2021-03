La incidència no baixa en les últimes 24 hores per primera vegada des de gener

Les comunitats autònomes han notificat aquest dimecres al Ministeri de Sanitat 6.092 nous casos de COVID-19, 3.064 d'ells diagnosticats en les últimes 24 hores. Aquestes xifres són inferiors a les del mateix dia de la setmana passada, quan es van notificar 7.118 positius.





Urgències de l'hospital (EP)





La xifra total de contagis a Espanya s'eleva ja a 3.206.116 des de l'inici de la pandèmia, segons les estadístiques oficials. La incidència acumulada en els últims 14 dies per 100.000 habitants se situa en 127,91, enfront de 127,80 ahir. Això significa una lleu pujada que no es registrava des de finals de gener. En les passades dues setmanes s'ha registrat un total de 60.150 positius.





Dels 3.064 positius diagnosticats ahir, 125 s'han produït a Andalusia, 147 a Aragó, 144 a Astúries, 18 a Balears, 231 a Canàries, 42 a Cantàbria, 23 a Castella-la Manxa, 218 a Castella i Lleó, 148 a Catalunya , 16 a Ceuta, 19 a Comunitat Valenciana, 53 a Extremadura, 68 a Galícia, 1.310 a Madrid, 46 a Melilla, 41 a Múrcia, 100 a Navarra, 307 a País Basc i vuit a la Rioja.





En l'informe d'aquest dimecres s'han afegit 228 noves morts, en comparació amb 192 dimecres passat. Fins 72.793 persones amb prova diagnòstica positiva han mort des que el virus va arribar a Espanya, d'acord amb les dades recollides pel Ministeri.





En l'última setmana han mort 405 persones amb diagnòstic de COVID-19 positiu confirmat a Espanya: 84 a Andalusia, 22 a Aragó, 20 a Astúries, una a Balears, 16 a les Canàries, tres a Cantàbria, 14 a Castella-la Manxa, 43 a Castella i Lleó, 16 a Catalunya, una a Ceuta, 26 en Comunitat Valenciana, set a Extremadura, 24 a Galícia, 83 a Madrid, dos a Melilla, cinc a Múrcia, set a Navarra, 25 a País Basc i sis a la Rioja.





Actualment, hi ha 8.071 pacients ingressats per COVID-19 a tot Espanya (8.348 ahir) i 1.997 a UCI (2.037 ahir). En les últimes 24 hores, s'han produït 826 ingressos (844 ahir) i 1.014 altes (1.126 ahir). La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa en el 6,45 per cent (6,67% ahir) i en les UCI al 19,93 per cent (20,24% ahir).





Fins 1.733 persones han precisat d'hospitalització per COVID-19 en l'última setmana (324.046 en el que portem de pandèmia): 353 a Andalusia, 108 a Aragó, 116 a Astúries, 14 a Balears, 93 a les Canàries, 43 a Cantàbria, 21 a Castella-la Manxa, 110 a Castella i Lleó, 152 a Catalunya, 15 a Ceuta, 70 a Comunitat Valenciana, 21 a Extremadura, 108 a Galícia, 382 a Madrid, 15 a Melilla, 61 a Múrcia, 38 a Navarra, un a País Basc i 12 a La Rioja.





Així mateix, s'han registrat 150 ingressos en unitats de cures intensives (UCI) en els últims set dies (28.930 des que el virus va arribar a Espanya): 23 a Andalusia, 10 a Aragó, cinc a Astúries, cap a les Balears, vuit a les Canàries , quatre a Cantàbria, dos a Castella-la Manxa, sis a Castella i Lleó, vuit a Catalunya, cap a Ceuta, 12 a Comunitat Valenciana, dos a Extremadura, 20 a Galícia, 30 a Madrid, quatre a Melilla, vuit a Múrcia , set a Navarra, cap al País Basc i un a la Rioja.





Entre el 7 i el 13 de març, les comunitats autònomes s'han realitzat 735.665 proves diagnòstiques, de les quals 480.713 han estat PCR i 254.952 test d'antígens, amb una taxa global per 100.000 habitants de 1.564,37. La taxa total de positivitat se situa en el 5,35 per cent, enfront del 5,36 per cent d'ahir.