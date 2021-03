El TS confirma que Uralita haurà d'indemnitzar unes quaranta persones per inhalar amiant

El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la indemnització d'Uralita a una quarantena de persones, entre familiars de treballadors i veïns de l'empresa a Cerdanyola de Vallès (Barcelona), per la seva activitat industrial entre els anys 1907 i 1997 que consistia en la fabricació d'elements per a la construcció mitjançant amiant.





Retirada d'una coberta d'amiant (EP)









A la demanda dels perjudicats s'ha basat en la inhalació de fibres d'amiant pels familiars dels treballadors, quan tornaven als seus domicilis amb les robes contaminades --coneguts com passius domèstics--, així com els que vivien prop de la fàbrica per les emanacions i residus de la planta --coneguts com passius ambientals--, segons ha informat el TS aquest dimecres en un comunicat.





També se'ls ha reconegut patir alguna de les malalties relacionades amb l'amiant, a més de la seva condició d'hereus de persones mortes per aquestes patologies.





El Suprem ha desestimat els recursos d'Uralita i ha assenyalat que l'ús d'amiant en els processos industrials "conformava un indiscutible risc per a la salut perfectament conegut si més no en la dècada dels 40", i ha subratllat que l'empresa era coneixedora dels riscos que suposava per a la plantilla i tercers.





En aquest sentit, l'alt tribunal ha remarcat que la companyia "era conscient que la seva activitat industrial era anormalment perillosa i això obligava a extremar les precaucions" per evitar o disminuir els riscos i garantir la seguretat dels passius ambientals i fins i tot ha apuntat que es va incrementar.





"FOCUS DE CONTAMINACIÓ"

Així mateix, ha precisat que sobre els passius domèstics la firma tenia coneixement que les fibres d'amiant es retenien a la roba i, per tant, traslladaven la substàncies a les seves llars, sent "un focus de contaminació per als seus familiars i convivents".





Les indemnitzacions, tal com ha puntualitzat, seran compatibles entre les indemnitzacions reclamades pels hereus de les persones ja mortes i les corresponents al dany experimentat per aquests com a perjudicats per la seva mort.





A més, ha estimat parcialment que s'afegeixi a la indemnització el dany moral derivat de les plaques pleurals, que són una manifestació radiològica de l'exposició de l'amiant que implica un factor de risc, tot i que no comporta afectació pulmonar i té en compte que acabi contraient 1 malaltia derivada d'aquest material, així com el llarg període d'incertesa de la malaltia i el fet de viure en una població amb un elevat percentatge de patologies d'aquesta classe.