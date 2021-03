Laporta afirma en el seu primer discurs com a president que que intentarà convèncer Leo perquè es quedi"

El nou president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha pres el càrrec amb un discurs emotiu amb referències al fundador Joan Gamper o Johan Cruyff, amb missatges de suport a Ronald Koeman o Leo Messi i amb l'ambició de recuperar la "relació d'èxit" amb els títols i la Lliga de Campions.





Joan Laporta durant la seva investidura (EP)





"Només Déu sap el que ha costat arribar fins aquí", va parafrasejar al seu amic, el mort Johan Cruyff, en un discurs llarg i sense paper, dit de memòria i de cor, amb al·lusions directes a entre d'altres, Leo Messi.





"He vingut aquí per manar i prendre decisions. No ho podrem fer sols. Faré tot el possible perquè Leo es quedi. Leo, ja saps que t'estimo molt i que el Barça t'estima molt. Saps que si l'estadi estigués ple quan jugueu, no et voldries anar ", es va dirigir a l'argentí, present a la tribuna de Camp Nou. En aquest sentit, vol presentar-li un projecte guanyador que recuperi l'essència de l'equip guanyador amb el qual va conviure Laporta en la seva primera etapa com a president, entre 2003 i 2010. "És fonamental que torni l'alegria per poder afrontar el que espero que sigui una etapa esplendorosa ", va explicar.









"Cal anar a per la Copa i a per La lliga. Ens hem conjurat per guanyar títols. Ronald, saps que tens la conanza d'aquesta Junta", va enviar un altre missatge clau, en aquest cas, a l'actual entrenador del primer equip. Amb una actitud "positiva", Laporta vol allunyar-se "de victimismes o catastrosmos". "Vull encarar aquesta nova etapa amb generositat i humilitat, amb valentia. Perquè cal ser valent per acceptar això. Tenim el repte de fer-ho bé", ha explicat. Per això compta amb tots els jugadors i jugadores de l'entitat.





"Sou l'ànima d'aquest club. Em coneixeu com a president, sabeu la forma que tinc de relacionar-me amb vosaltres, sóc aquí per ajudar-vos i protegir-vos. No esteu sols i us acompanyarem en el camí de l'èxit", ha assegurat.













"L'equip va millorant i estem esperançats i segurs que anirà a més farem els esforços necessaris, tenim un equip molt competitiu i volem aspirar a tot. Volem guanyar, i guanyar bé. Volem recuperar la relació d'èxit amb la 'Champions'" , es va sincerar. Laporta va fer referència a la lona de Bernabéu ( 'Ganes de tornar a veure-us') en campanya, i també va mostrar la seva cara més distesa i 'laportista' quan va fer al·lusió a aquesta passada matinada i a l'esprint per l'aval econòmic. "Hem passat una nit que ... No ha estat d'aquesta, segur ... Vam anar a dormir molt tard, perquè les condicions de l'aval que havia de dipositar, 'déu-n'hi-do' ( 'tela')" , ha assenyalat. Una senya d'identitat que estarà present en un "lideratge fort".





"Però això no és incompatible amb les emocions i sentiments. Recordo que el 2003 vaig prendre possessió en una altra sala i vaig veure per primera vegada al meu pare amb llàgrimes als ulls. No ho havia vist mai. Allà on siguis, ajudeu-me a fer-ho bé ia ser un exemple per a les noves generacions ", ha assegurat emocionat.





L'acte de la presa de possessió va tenir lloc al Camp Nou, a la zona de la llotja presidencial, i va començar amb una emotiva interpretació de la cançó de Lluís Llach 'Un núvol blanc' ( 'Un núvol blanc') a càrrec de Gemma Humet. Un homenatge als socis i sòcies que han patit les conseqüències de la pandèmia de coronavirus. Una presa de possessió, tot i les restriccions, multitudinària. No la van perdre els 18 companys de Junta Directiva de Laporta, així com capitans i cos tècnic dels diferents equips de club, amb Ronald Koeman, Leo Messi, Gerard Piqué, Sarunas Jasikevicius o Lluís Cortés, entre d'altres.





No van faltar a la cita els expresidents del club Joan Gaspart, Enric Reyna, Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu. No van faltar els candidats Víctor Font i Toni Freixa, ni tampoc els membres de la Comissió Gestora que ha gestionat l'entitat aquests últims quatre mesos, amb Carles Tusquets al front. "D'acord amb l'article 54 dels Estatuts, tinc l'honor de comunicar la proclamació del senyor Joan Laporta i Estruch com a nou president del FC Barcelona", li va donar la benvinguda Tusquets, entre els aplaudiments dels gairebé 300 assistents a l'acte.





"Et felicito per la victòria i desitjo tots els èxits i encerts en la gestió de club", ha prosseguit. A la part institucional, van acudir al feu blaugrana el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, la presidenta de Parlament, Laura Borràs, la delegada de Govern, Teresa Cunillera, o la consellera de Presidència, Meritxell Budó.