Darias creu que no hi ha d'haver públic a la final de la Copa del Rei i treballarà per evitar-lo

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha assegurat aquest dimecres que no veu "adequada, oportuna i convenient" l'assistència de públic a la final de la Copa del Rei de futbol a Sevilla i ha assenyalat que "va a treballar per buscar un consens "que eviti que les aficions de l'Athletic Club de Bilbao i la Reial Societat acudeixin a l'estadi de la Cartuja.





Carolina Darias (EP)





En roda de premsa posterior al Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut, la ministra ha recordat que el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes van acordar que durant la festivitat de Sant Josep i Setmana Santa s'anaven a practicar tancaments perimetrals, la limitació de la mobilitat i els contactes socials, i la no celebració de "esdeveniments massius que impliquin aglomeració de persones".





Darias ha fet una crida al "principi de prudència i preocupació". "Vull ser clara i contundent. No és adequat, no és oportú i no és convenient", ha dit la titular de Sanitat.





Així, ha apuntat que davant aquest esdeveniment esportiu que podria comptar amb "més de 10.000 persones" i amb la situació epidemiològica actual entenen "que no és possible" l'assistència de públic a l'estadi el proper 3 d'abril. "Aquest Ministeri va a treballar intentat buscar consens perquè aquesta assistència de públic no es produeixi", ha defensat.





Darias ha insistit que ara "no és possible" perquè cal "superar aquesta situació" de pandèmia i "esperar que les vacunes facin el seu efecte". "Treballarem de manera coordinada amb diferents actors i institucions implicades per intentar donar una sortida raonable i adequada a la situació de país que tenim en aquest moment", ha afirmat.





La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha convocat els clubs finalistes de la Copa del Rei 2019-2020, Athletic Club i Reial Societat de Sant Sebastià, a una reunió aquest dijous a la Ciutat del Futbol de Las Rozas (Madrid) a partir de les 16.00 hores.





Segons ha informat aquest dimecres l'organisme, aquesta trobada servirà "per informar d'aspectes relatius a la Final que se celebrarà a l'estadi de La Cartoixa de Sevilla, el proper dia 3 d'abril", entre els quals podria estar l'assistència de part de les aficions de tots dos equips.