Els homes amb càncer de mama demanen visibilitat i investigació del tumor en barons

El Grup GEICAM d'Investigació en Càncer de Mama i l'Associació de Càncer de Mama Home INVI han impulsat una campanya, que presentaran amb motiu del Dia del Pare, en què reclamen visibilitat i que també s'investigui el tumor en homes.





Imatge d'arxiu (EP)





"Advoquem per la investigació per conèixer millor les diferències entre la biologia del tumor en dones i homes, així com l'eficàcia dels tractaments que rebem en l'actualitat, i per determinar noves línies de tractament personalitzat per a aquest tipus de càncer", afirma el president de INVI, Màrius Soler.





Així, defensen que fer més visible aquest tumor també repercuteix sobre el diagnòstic. "A el no haver conscienciació social sobre l'existència del càncer de mama en homes, aquests no saben relacionar els símptomes amb la possibilitat que sigui 'una cosa' maligne ni a quin metge especialista acudir. El desconeixement actual al voltant d'aquest tumor comporta una desorientació inicial i, per tant, un retard en el diagnòstic ", explica Màrius Soler.





Igualment, sensibilitzar la població sobre aquest tipus de càncer també contribuirà a afrontar-millor des d'un punt de vista psicològic. "En tenir poca incidència, no ser conegut i estar relacionat amb la dona, té un impacte emocional i produeix desconcert, el que condueix al silenci i a l'estigma", afegeix al respecte.





En aquest sentit, el GEICAM està treballant en el primer Registre càncer de mama a l'Home, que analitzarà de manera retrospectiva un miler de casos diagnosticats a Espanya entre l'any 2000 i el 2019. "Amb la posada en marxa d'aquest projecte anem a realitzar una caracterització genètica i molecular dels tumors que ens permeti classificar-los i avaluar la seva capacitat pronòstica enfront de les característiques clinicopatològiques clàssiques i els subtipus tumorals identificats en dones, que pot ser de gran utilitat per al diagnòstic, tractament i seguiment dels pacients ", ha avançat la doctora Noelia Martínez Jáñez, una de les coordinadores metge d'aquest estudi, oncòloga mèdica de l'Hospital Universitari Ramón i Cajal, a Madrid, i membre de la Junta Directiva de GEICAM.





En la mateixa línia s'expressa el doctor Ander Urruticoechea, també coordinador mèdic del registre, oncòleg mèdic, investigador de la Unitat de gestió de el càncer de Guipúscoa i membre de la Junta Directiva de GEICAM, que afirma que, a mesura que augmenta el coneixement sobre el càncer de mama en l'home, queda més palesa la necessitat d'abordar de manera diferent tant el seu tractament com la generació d'evidència científica.





"No obstant això, la investigació de el càncer de mama en el baró és un repte donada la baixa incidència de la malaltia, el que dificulta molt reclutar pacients suficients per desenvolupar un estudi. Per fer-ho possible, és indispensable la investigació cooperativa en xarxa, en aquest tipus de càncer ", subratlla.





Màrius Soler veu aquest registre fonamental per conèixer la incidència real del càncer de mama en homes a Espanya: "La segmentació dels pacients segons l'estadi en què són diagnosticats, dades de supervivència i l'augment de la literatura tant per a professionals de l'àmbit sanitari com per a la societat en general, han de facilitar un millor maneig d'aquests pacients i el desenvolupament de protocols, així com una guia pràctica per a l'educació social al voltant d'aquest càncer. en resum, més informació sobre el passat, present i futur d'aquest tumor, per poder actuar en conseqüència cap a una millora d'aquestes persones ".





El càncer de mama afecta un home de cada 10 dones i representa prop de l'1 per cent del total de diagnòstics d'aquest tumor, amb un augment anual de la incidència de l'1,1 per cent, segons estudis epidemiològics recents.





La baixa incidència d'aquest tipus de càncer en homes provoca un escàs interès a l'hora de desenvolupar estudis específics, de manera que en l'actualitat s'empren les mateixes teràpies que en dones. Un impuls de la investigació permetrà la identificació de tractaments més eficaços, amb menys toxicitats i més individualitzats, el que ajudarà a incrementar la supervivència i millorar la qualitat de vida dels pacients.





Els estudis indiquen que els homes amb mutacions en el gen BRCA2 (entre el 10 i el 15% dels afectats) tenen major risc de patir càncer de mama, per la qual cosa pot ser aconsellable la realització d'un test genètic. Alteracions en altres gens- com CHEK2, CYP17 i MLH1- també es relacionen amb el desenvolupament d'aquest tumor en l'home, així com els antecedents familiars. Les probabilitats de patir-també augmenten amb l'edat. Segons les dades disponibles, la mitjana d'edat de la diagnosi és lleugerament més gran que en el cas de les dones, al voltant dels 60 anys.





Un altre factor de risc són certes condicions que alteren el balanç d'estrògens / andrògens en l'organisme, com malalties hepàtiques com la cirrosi hepàtica, l'obesitat o la síndrome de Klinefelter, així com el tractament amb certs medicaments com els emprats en la teràpia hormonal per el càncer de pròstata.





Els subtipus de càncer de mama més comuns en homes són, a l'igual que en les dones, el luminal, si bé en homes seva incidència és encara més gran. De fet, es diagnostiquen molt pocs casos de HER2 positiu (5%) i triple negatiu (1%), una qüestió que demostra la necessitat d'investigar aquest càncer per desenvolupar tractaments diana per a aquesta població en concret.