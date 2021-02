El Govern aprova la nova Estratègia en càncer deu anys després de la seva última actualització

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha informat que el Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS), en el qual estan representats el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, han aprovat aquest dimecres l'actualització de l'Estratègia en Càncer.





Carolina Darias (EP)





En roda de premsa aquest dimarts després de la reunió del Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS), la ministra ha ressaltat que es tracta d'"una notícia molt important", ja que l'últim document d'aquest pla data de fa deu anys. "És un treball de molts mesos", ha assenyalat, recordant que està "consensuada" amb societats científiques, associacions de pacients i les autonomies.





L'actualització de l'Estratègia en Càncer recull alguns aspectes clau com el desenvolupament del Codi Europeu contra el Càncer, que posa l'accent en les recomanacions clau en prevenció per a la ciutadania. Entre elles, les ja conegudes com la dieta, l'exercici, el tabaquisme i alguna nova com l'exposició al radó.





El document recorda així mateix l'aprovació per part del CISNS del cribratge poblacional de càncer de coll d'úter, juntament amb el de càncer de mama i colorectal, com a objectiu que ha d'arribar a tota la població candidata segons l'edat i gènere.





L'Estratègia en Càncer de l'SNS remarca també la importància de la progressiva extensió del model d'atenció multidisciplinari, amb l'impuls de la connexió entre Atenció Primària i Hospitalària. "Aquest model s'ha de complementar amb un accés ràpid quan hi ha un signe o símptoma de risc de diagnòstic de càncer", assenyala el text.





Així mateix, s'observa en el document la Medicina de Precisió com una manera nova de plantejar el diagnòstic i el tractament del càncer, no només pels biomarcadors associats a la decisió terapèutica sinó també, per la possibilitat d'estratificar millor la malaltia i el pronòstic com per avaluar la predicció de la resposta al tractament o de la toxicitat és un altre dels punts destacables. En aquest àmbit, expliquen, "la feina que s'ha de realitzar a Espanya va des de la estandardització de les proves i la seva interpretació fins a l'accés i avaluació de la seva qualitat".





Un altre dels punts del document recull el model de xarxes europees de referència juntament amb el de Centres de referència de l'SNS (CSUR) a Espanya per millorar els resultats clínics en els tumors rars. "Acumular experiència clínica, diagnòstica i terapèutica en aquests càncers de baixa freqüència permet avaluar els resultats clínics i disposar de la tecnologia terapèutica necessària per a un òptim resultat clínic", rebla.