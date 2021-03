Mor als 52 anys Jordi Cornet, exdirigent del PP català i exdelegat del CZFB

L'exdirigent del PP català i exdelegat de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Jordi Cornet, ha mort aquest divendres als 52 anys després d'una llarga malaltia.





Jordi Cornet (EP)





Cornet va néixer a Barcelona el 1965 i es va diplomar en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona (UB), després del que va ser regidor a l'Ajuntament del Barcelona i va ser el portaveu dels populars a la Diputació de Barcelona.





Després del congrés que va celebrar el partit al juliol de 2008, es va convertir en el secretari general del PP català i va ser número dos de la llista d'Alicia Sánchez Camacho en els comicis de 2010, quan els populars van aconseguir un dels seus millors resultats: 384.019 vots (el 12,33%) i 18 escons.





En aquesta legislatura, va ser escollit secretari primer de la Mesa de Parlament en la sessió constitutiva de la IX legislatura catalana; un càrrec que va exercir fins a 2012.





Aquest mateix any, el Consell de Ministres el va nomenar delegat especial de l'Estat al CZFB, pel que va abandonar el càrrec en l'òrgan rector de la Cambra catalana per substituir Manuel Royes com a representant de l'Executiu central a l'entitat.