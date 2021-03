Bal desmenteix que Cs oferís càrrecs als tres diputats expulsats de Vox a Múrcia

El portaveu de Ciutadans al Congrés dels Diputats, Edmundo Bal, ha assegurat que és "absolutament fals" que la seva formació li oferís càrrecs als tres diputats expulsats de Vox a la Regió de Múrcia.





Edmundo Bal (EP)





"És absolutament fals, la meva companya Ana Martínez Vidal no ha negociat absolutament res amb aquests tres diputats expulsats de Vox", ha afirmat aquest divendres Bal en una entrevista a Espejo Público.





Així mateix, el portaveu de Cs, que aquest dijous ha anunciat que es presenta a les primàries del partit per optar a la Presidència de la Comunitat de Madrid, ha defensat que a Castella i Lleó la posició de la formació taronja és "mantenir aquest govern" .





En aquest sentit, ha explicat que la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas García, va cridar a el president del Partit Popular, Pablo Casado, per posar-li de manifest els "problemes" a Múrcia i assegurar-li que "no s'anava a estendre a altres llocs".





"Únicament Isabel Díaz Ayuso no va creure a Nacho Aguado perquè va trobar l'excusa perfecta per fer el que volia fer des de feia temps", ha assenyalat Bal en referència a les eleccions convocades per Ayuso a la Comunitat de Madrid.





En aquest context, ha subratllat que si Toni Cantó, que va renunciar com a diputat de Ciutadans per discrepàncies amb l'actual Executiva nacional, fa campanya pel Partit Popular "no sap què és el centre polític".





"Si em trobo a cantar en campanya pel PP el saludaré de manera cortès, però crec que s'ha equivocat, no sap què és el centre polític", ha postil·lat el portaveu de Ciutadans.