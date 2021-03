La Diputació de Barcelona lluita contra l'addicció a jocs d'atzar i apostes

El Centre SPOTT de la Diputació de Barcelona ha editat una nova càpsula de la col·lecció 'Connecta-hi', amb el títol 'Els teus fills s'interessen per les apostes en línia? ', Per conscienciar i sensibilitzar les famílies sobre la prevenció de l'addicció als jocs d'atzar i apostes en línia.





En un comunicat aquest divendres, la corporació ha alertat l'augment d'adolescents que des dels 14 anys juguen diners a Internet, una pràctica que "augmenta amb l'edat, sent els 18 l'edat amb una prevalença més elevada", pel que veu necessari sensibilitzar les famílies per evitar un major augment.





Per això ofereix aquestes càpsules, formades per un vídeo i recomanacions, amb l'objectiu de promoure bones pràctiques en l'ús de les pantalles i amb la intenció que sigui una guia per a les famílies a l'hora d'acompanyar els seus fills en l'ús de aquestes i ajudar-los a actuar de manera preventiva.