Escrivà espera endurir la jubilació anticipada abans de finals d'any

La reforma de les Pensione s porta mesos gestant-se, i el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, va anunciar a la Comissió de Senat que la nova mesura per penalitzar els que es jubilin prematurament s'abordarà abans que acabi el 2021 , segurament entre setembre i octubre.





El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá (EP)





Actualment, la reforma de les pensions s'està negociant amb els agents socials en la taula de diàleg, però el Govern ja ha deixat clar que, per evitar les jubilacions anticipades, les farà més costoses. La idea de Govern és aplicar coeficients reductors a la quantia de la pensió i no sobre la base reguladora com ara.





La mesura està dins de la recomanació 12 del Pacte de Toledo perquè l'edat efectiva de jubilació -sobre els 64,5 anys actualment- s'ajusti amb l'edat legal -66 anys des l'1 de gener de 2021.





En l'actualitat, les penalitzacions de les pagues per jubilació s'apliquen sobre la base reguladora, de manera que si el sou és alt, el beneficiari pot arribar a cobrar la pensió màxima tot i la penalització. Es calcula que, de mitjana, la penalització en la pensió és del 2% en les rendes altes que es prejubilen.





En canvi, sobre rendes baixes, la penalització és molt més gran. Com que les bases reguladores són més baixes i no opten a la mateixa jubilació ni cotitzen pel màxim, la penalització a la base reguladora té un impacte molt més gran, sobre el 6,5% de mitjana.





Així les coses, el ministre pretén reduir el nombre de jubilacions anticipades voluntàries, cada vegada més comuns des 2014, i augmentar les "jubilacions demorades" donant-los incentius.





Escrivà va manifestar que la reforma que negocia amb els agents socials sobre la jubilació anticipada busca "fer-la més justa i progressiva" ja que en les seves condicions vigents "era regressiva".





Escrivà ha negat en repetides ocasions que les reformes hagin de suposar retallades, afirmant davant el diputat de Bildu que "les seves inquietuds no estan en absolut justificades". "Estic convençut que, quan anem portant les diferents peces que conformen la reforma estarem d'acord que no hi ha res que tingui a veure amb retallades, sinó millores genuïnes en l'equitat de sistema", va prometre el passat dimecres.





Llei de revaloració de pagues

Escrivà va explicar també en la Comissió de Senat que la nova llei de revaloració de les pagues s'abordarà abans d'acabar l'any. Aquesta llei vincula les pujades amb l'IPC i establirà un mecanisme que permeti mantenir el poder adquisitiu conforme passin els anys.





Així les coses, el Govern espera que durant la primera meitat de l'any que es posi en marxa la reforma del RETA que permetrà la cotització per ingressos reals per a autònoms.

També durant la primera meitat de l'any 2022 el Govern espera que ja funcioni el fons públic de pensions per promoure els plans de pensions d'empresa.





Finalment, a mitjan el 2022 s'abordarà l'increment de les bases màximes de cotització, que aniran acompanyades d'un increment de la pensió màxima de jubilació -ara és de 2.707 euros al mes.