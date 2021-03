Demi Lovato explica en un documental com va sobreviure a dues violacions

Demi Lovato té 28 anys, és cantant, actriu, compositora i activista. Ara estrena el documental, Dancing With The Devil, en el qual explica els seus secrets personals i que està previst que s'estreni el proper 23 de març a Youtube.









Lovato ha avançat que no només va ser violada una vegada, per la seva camell el mateix dia que va patir una sobredosi, sinó també als 15 anys, ha patit dues vessaments cerebrals, un atac a el cor, malalties mentals i fins bulímia.





Demi porta en la indústria musical des dels sis anys, quan es va convertir en una estrella de la televisió infantil. Tal com li explica a The New York Times, en el documental parla de la seva adolescència, quan va començar la seva addicció a les drogues, parla també de les seves trastorns d'alimentació, del que va suposar per a ella sortir de l'armari i del horrorosa que és la vida amb el seu nivell de fama. El documental ha estat estrenat al festival de South by Southwest.





Els documentals de cantants pop són un gènere i cada personatge decideix fins a quin punt vol exposar-se.













Beyonce, va decidir vendre una vida en què tot era perfecte i espectacular i en la qual era possible preparar una gira embarassada de bessons.













Lady Gaga va passar per sobre de la seva addicció a les drogues quan els seus fans esperaven veure clarament què li havia passat.













Miley Cyrus, per la seva banda, semblava a l'abast de la mà quan apareixia en pantalla.





Demi Lovato ha decidit no només sincerar sinó també posar tota la carn a la graella per explicar una vida que més li valia haver-se estalviat en molts moments.