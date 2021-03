Pablo Iglesias li cedeix el testimoni a Yolanda Díaz a Podem per "cremar-la"

La decisió de llançar a Yolanda Díaz com a possible hereva de Pablo Iglesias alimenta les sospites entre els quadres de Podem i la sensació que es tracta d'un regal enverinat creix cada dia i que Iglesias el que realment és "cremar" a Díaz a l'igual que va passar amb Íñigo Errejón després Vistalegre II.













Després del congrés de Podem de 2017, Iglesias va fer un intent de recuperar al seu exnúmero dos, a qui havia acusat de trair i li va oferir ser el candidat a l'Assemblea de Madrid any i mig abans que se celebressin les eleccions sense donar-li un equip propi de campanya ni poder de decisió. No gaudia de l'control de l'organització a Madrid, on l'home fort d'Esglésies era Ramon Espinar, a qui després Esglésies va laminar quan va intuir que podia fer-se massa fort i ara passa el mateix amb Yolanda Díaz.





Molts podemitas opinen que quan llances a Yolanda a candidata a un any vista de les eleccions és que la va cremar. A Yolanda li ha fet el mateix que a Íñigo el 2018 perquè la idea és lligar-en curt per després deixar-la als peus dels cavalls.





Segons l'opinió de diverses fonts d'el partit, la decisió de llançar a Yolanda Díaz va ser una ordre directa d'Esglésies que va prendre després que la cúpula d'Podem saber que Yolanda Díaz es desmarcava en converses confidencials amb els socialistes de les sortides de to dels ministres morats, de manera que en opinió d'alguns membres de Podem Iglesias ha volgut venjar-se atorgant-li tots els focus, però sense donar-li la força necessària per aguantar amb aquesta responsabilitat.





YOLANDA DÍAZ MÉS SOLA QUE MAI DAVANT TOTS ELS PERILLS





A Yolanda l'han deixat amb Irene, que controla tot l'aparell de el partit. I com vicepresidenta Dies haurà de posar la cara en totes les retallades però amb el seu pes té una única oportunitat de crear el seu propi equip, però haurà d'actuar amb enorme rapidesa. El grup polític de Podem al Congrés el gestiona Pau Echenique, que té clar que el "cap" segueix sent Iglesias. En l'àmbit ministerial, difícilment Irene Montero es deixarà condicionar per les ordres de Díaz.





Molts afirmen que sense poder territorial en política no ets ningú i Yolanda Díaz de poder territorial té més aviat poc. A Galícia el partit es va quedar sense representació i amb Esquerra Unida, partit de què va formar part fins a finals de 2019, té mala relació amb Alberto Garzón. Amb el PCE d'Enrique Santiago, la nova vicepresidenta també haurà de "protegir-se". A l'igual que del sector d'Irene Montero, que surt reforçat amb el nou ministeri per Ione Belarra, amiga íntima de la ministra d'Igualtat des de l'època de la universitat.