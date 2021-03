Creixen els rumors de separació de Pablo Iglesias i Irene Montero

En les tertúlies morats es rumoreja que la ministra d'Igualtat, Irene Montero, ja no gaudeix de la plena confiança de Pablo Iglesias. La seva gestió al capdavant del Ministeri d'Igualtat no l'avala i va pressionar a Montero perquè ocupés la candidatura d'Podem a la Comunitat de Madrid és perquè la la relació entre tots dos es trenca i sembla ser que busca allunyar-la de la cúpula del partit amb un premi de consolació.









Cobra força la tesi que Pablo Iglesias va pressionar a Irene Montero perquè fos ella qui es presentés a les eleccions de la Comunitat de Madrid, però aquesta es va negar en rotund. Hi ha qui en la formació morada està convençut que Iglesias el que ha volgut és apartar Montero del Consell de Ministres i deixar via lliure a una cúpula que està cridada a liderar una nova etapa.





Sota tot això el motiu de tots aquests moviments no és altre, segons detallen algunes "goles profundes" del partit, la mala relació sentimental que ara manté la parella. I sobre la qual alguns especulen que o ja no conviuen sota el mateix sostre a Galapagar o ho fan sota un pacte de portar vides separades discretament però guardant les aparences fins a decidir anunciar la seva separació públicament en el moment que sigui millor. Això "diuen" que podria explicar perquè la ministra d'Igualtat digués públicament recentment que recorria "a la seva mare o a la cuidadora" quan ha d'absentar de la cura dels fills de tots dos i no a la seva parella, Pablo Iglesias.





Montero ha aconseguit tot de la mà d'Iglesias però la tramitació de la majoria de Lleis del seu Ministeri (llei trans, la Llei de Llibertat Sexual, etcètera ...) no han estat precisament punts a favor de la gestió de Montero, que s'ha convertit, en la ministra pitjor valorada de tot el Govern.





VIDES SEPARADES PERÒ AMB DISCRECIÓ





La clau de la negativa de Montero a ser candidata a la Comunitat de Madrid no és només perquè es negui a deixar el Ministeri, sinó que darrere estaria una suposada nova separació d'ambós. Aquest cop diuen que hi ha una separació sentimental i física, segons detallen les fonts, que està erosionant el tàndem que era Podem des de fa uns mesos. Fins i tot alguns s'atreveixen a afirmar que Iglesias ja ha reemplaçat a Montero i que aviat es farà públic.





El que detallen les fonts pròximes a la parella és que Iglesias ni tan sols viu a casa. I al famós xalet de Galapagar ja no és la residència habitual del vicepresident de Govern, tot i que sí ho és de la ministra d'Igualtat. I tota la situació es porta gestant mesos. Primer va ser la separació de la qual parlen les fonts (que sembla ser es remuntaria a principis de 2020), després les polèmiques de Montero al front del Ministeri, i finalment, els xocs personals de la parella, que s'han minimitzat a nivell mediàtic però que sí que han tingut lloc. Tot això ha desembocat en què Iglesias ha designat a Díaz com la seva hereva, i no a Montero.





No hi ha ningú que es cregui que el vicepresident aguantarà com a diputat a l'Assemblea de Madrid. Tots saben que el seu pas per la Comunitat serà breu i després buscarà nous horitzons. Esglésies vol una sortida honrosa de Podem i algunes fonts apunten que es estaria plantejant la seva tornada a la universitat com a professor.





Seguirem informant ...